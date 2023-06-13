Самопроголошений президент Білорусі поспішив державному білоруському ЗМІ спростувати інформацію про свій стан. Хоча на параді 9 травня в Росії він ледь сидів, а при ходьбі шкутильгав, пише 24 Канал.

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Як виправдовувався Лукашенко

Все, що було написано, – це страхітлива неправда. Просто мені довелося переносити все це на ногах. На ногах краще хворобу не переносити. Усе це брехня. Я був на ногах, бігав, стрибав, навіть у хокей грав. Але я зрозумів, що на ногах краще не переносити, бо довго відновлюватимешся,

– заявив Лукашенко.

Його "на ногах" виглядало так, що він 9 травня 2023 року єдиний з присутніх у Росії політиків не зміг пройти кількасот метрів по Красній площі у Москві. Натомість користувався авто.

Окрім того, він не ходив на сніданок до Путіна у Кремль. Згодом рупор російського пропагандиста заявив, що нібито Лукашенко "дуже поспішав". Його стан здоров'я Дмітрій Пєсков відмовився коментувати, заявивши, що нібито це буде "вкрай некоректно" з його боку.

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Лукашенко прокоментував ядерну зброю

Путін заявив, що розміщення ядерної зброї у Білорусі розпочнеться у липні 2023 року. У зв'язку з цим самопроголошений президент Білорусі почав говорити, що нібито ініціатором такого кроку був Мінськ.

Навіщо це потрібно? Щоб жодна нога якоїсь сволоти не ступала більше на білоруську землю,

– абсурдно заявив диктатор, не уточнивши, про кого мова.

Лукашенко також сказав, що нібито він готовий застосувати ядерне озброєння у випадку "агресії проти Білорусі". Посіпака Путіна запевнив, що "жодного вагання не буде".

"І відповідь буде негайною. Я це раніше говорив уже кілька разів... Не дай боже мені доведеться ухвалювати рішення на застосування цієї зброї в сучасний час. Але жодного вагання не буде, якщо проти нас буде агресія", – бідкався та фантазував Лукашенко.

У цьому контексті важко не згадати слова Лукашенка про те, що "покаже" карту "звідки готувався напад". Щодо цього військовий експерт Олег Жданов пояснив, що білоруський диктатор більше ніколи не демонструватиме цю "карту".