Про це 24 Каналу розповів білоруський опозиціонер та заступник голови Об'єднаного перехідного Кабінету Білорусі Павло Латушко. За його словами, здоров'я Лукашенка – спекулятивна тема. Але у нього дійсно є проблеми.

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Які проблеми зі здоров'ям має Лукашенко

Як наголосив Латушко, Лукашенко точно помре. Усі диктатори закінчують не дуже добре. У травні самопроголошений президент Білорусі підхопив вірус, який спричинив проблеми з диханням та серцем.

Утім, в Лукашенка є й інші проблеми зі здоров'ям. Йому потрібна операція.

Звісно, у нього є проблеми. Йому потрібно оперувати коліно та хребет. І тут є проблема. Якщо на хребті доведеться робити операцію, то де йому це зробити? В Білорусі спеціалістів немає. В Москву їхати страшно. А якщо після наркозу не проснеться. Або буде прикутим до ліжка,

– зауважив Латушко.

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Зверніть увагу! На параді до 9 травня в Москві Лукашенко мав надзвичайно виснажений вигляд. Також у нього була перебинтована рука, як це буває після встановлення катетера. Зрештою наприкінці травня Лукашенко прокоментував, що "вмирати не збирається".

Стан здоров'я Лукашенка: коротко