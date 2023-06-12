Про це 24 Каналу розповів білоруський опозиціонер та заступник голови Об'єднаного перехідного Кабінету Білорусі Павло Латушко. За його словами, здоров'я Лукашенка – спекулятивна тема. Але у нього дійсно є проблеми.
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Які проблеми зі здоров'ям має Лукашенко
Як наголосив Латушко, Лукашенко точно помре. Усі диктатори закінчують не дуже добре. У травні самопроголошений президент Білорусі підхопив вірус, який спричинив проблеми з диханням та серцем.
Утім, в Лукашенка є й інші проблеми зі здоров'ям. Йому потрібна операція.
Звісно, у нього є проблеми. Йому потрібно оперувати коліно та хребет. І тут є проблема. Якщо на хребті доведеться робити операцію, то де йому це зробити? В Білорусі спеціалістів немає. В Москву їхати страшно. А якщо після наркозу не проснеться. Або буде прикутим до ліжка,
– зауважив Латушко.
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Стан здоров'я Лукашенка: коротко
- Упродовж травня білоруський диктатор Лукашенко практично не з'являвся на публіці. Але 15 травня він знову з'явився на публіці із перебинтованою рукою.
- Тамтешні пропагандистські телеграм-канали повідомляли, що Лукашенко зустрівся із військовими. Він нібито працював в одному з командних пунктів військово-повітряних сил та військ ППО Білорусі.
- В українській розвідці розповіли, що Лукашенко не має двійників. Причина виявилась досить несподіваною.