Об этом 24 Каналу рассказал белорусский оппозиционер и заместитель председателя Объединенного переходного Кабинета Белоруссии Павел Латушко. По его словам, здоровье Лукашенко – спекулятивная тема. Но у него действительно есть проблемы.

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Какие проблемы со здоровьем у Лукашенко

Как отметил Латушко, Лукашенко точно умрет. Все диктаторы заканчивают не очень хорошо. В мае самопровозглашенный президент Беларуси подхватил вирус, который вызвал проблемы с дыханием и сердцем.

Впрочем, у Лукашенко есть и другие проблемы со здоровьем. Ему нужна операция.

Конечно, у него проблемы. Ему нужно оперировать колено и позвоночник. И тут есть проблема. Если на позвоночнике придется делать операцию, то где ему это сделать? В Беларуси специалистов нет. В Москву ехать страшно. А если после наркоза не проснется. Или будет прикован к постели,

– заметил Латушко.

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Обратите внимание! На параде до 9 мая в Москве Лукашенко выглядел очень истощенным. Также у него была перебинтована рука, как это бывает после установки катетера. Но в конце мая Лукашенко прокомментировал, что "умирать не собирается".

Состояние здоровья Лукашенко: коротко