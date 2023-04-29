Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, карту "звідки готувався напад", Лукашенко більше ніколи не демонструватиме.

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Прозріння Лукашенка

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 28 квітня заявив, що більше не хоче воювати та закликав білорусів менше говорити про війну.

Ця політична заява суперечить всьому тому, що Лукашенко говорив впродовж 14 місяців війни. Фраза Лукашенка "а я вам сейчас покажу, откуда готовилось наступление" стала "мемом", а зараз у нього раптом сталось прозріння,

– зазначив Олег Жданов.

Білоруський диктатор тепер говорить, що ніхто на Білорусь не збирається нападати та не збирався. Він мав на увазі Україну та західні країни, зокрема Польщу.

"Це може свідчити про одне – ймовірно, "Титанік" під назвою Росія, пішов на дно. Айсберг вже зустрівся з бортом Титаніка", – припустив Жданов.

Військовий експерт додав, що тому й Лукашенко почав змінювати свою риторику та думку на протилежні. А картку з областями, з яких начебто готувався наступ, "тихенько спалив".

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