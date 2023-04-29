Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, карту "откуда готовилось нападение", Лукашенко больше никогда не будет демонстрировать.

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Прозрение Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 28 апреля заявил, что больше не хочет воевать и призвал белорусов меньше говорить о войне.

Это политическое заявление противоречит всему тому, что Лукашенко говорил 14 месяцев войны. Фраза Лукашенко "а я вам сейчас покажу, откуда готовилось наступление" стала "мемом", а сейчас у него вдруг произошло прозрение,

– отметил Олег Жданов.

Белорусский диктатор теперь говорит, что никто на Беларусь не собирается нападать и не собирался. Он имел в виду Украину и западные страны, в частности, Польшу.

"Это может свидетельствовать об одном – вероятно, "Титаник" под названием Россия, пошел ко дну. Айсберг уже встретился с бортом Титаника", – предположил Жданов.

Военный эксперт добавил, что поэтому Лукашенко начал менять свою риторику и мнение на противоположные. А карточку с областями, из которых вроде бы готовилось наступление, "тихонько сжег".

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