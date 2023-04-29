Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, карту "откуда готовилось нападение", Лукашенко больше никогда не будет демонстрировать.
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Прозрение Лукашенко
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 28 апреля заявил, что больше не хочет воевать и призвал белорусов меньше говорить о войне.
Это политическое заявление противоречит всему тому, что Лукашенко говорил 14 месяцев войны. Фраза Лукашенко "а я вам сейчас покажу, откуда готовилось наступление" стала "мемом", а сейчас у него вдруг произошло прозрение,
– отметил Олег Жданов.
Белорусский диктатор теперь говорит, что никто на Беларусь не собирается нападать и не собирался. Он имел в виду Украину и западные страны, в частности, Польшу.
"Это может свидетельствовать об одном – вероятно, "Титаник" под названием Россия, пошел ко дну. Айсберг уже встретился с бортом Титаника", – предположил Жданов.
Военный эксперт добавил, что поэтому Лукашенко начал менять свою риторику и мнение на противоположные. А карточку с областями, из которых вроде бы готовилось наступление, "тихонько сжег".
Олег Жданов о неожиданных заявлениях Лукашенко: смотрите видео
Маразматические заявления Александра Лукашенко: детали
- Еще 20 апреля риторика самопровозглашенного лидера Беларуси по отношению к Украине была кардинально иной. Лукашенко на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым высказался о войне в Украине, которую, конечно, называл "конфликтом".
- Не обошлось без упоминаний о "нацистах, фашистах и прочей дряни", которые руководят Украиной и, якобы, "переписывают историю". Он пожаловался, что из-за "конфликта" в Украине Беларусь втягивают в Третью мировую войну.
- Кроме того, 18 апреля Лукашенко встретился с предводителем так называемой "ДНР" Денисом Пушилиным. Он даже предложил донецкому гаулейтеру помощь, потому что люди "должны перестать страдать". Впрочем, в этом предложении речь не шла о военной помощи.