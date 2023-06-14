Об этом 24 Каналу заявил российский оппозиционный публицист из США Андрей Пионтковский. Он объяснил истинное отношение Лукашенко к Путину.

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Спрятал в Пекине

18-летний сын Лукашенко Николай с детства был своеобразной медийной персоной и всегда появлялся со своим отцом на разных мероприятиях.

"Единственная человеческая черта Лукашенко – он действительно любит своего сына Колю. И заботится о нем", – отметил Пионтковский.

Андрей Пионтковский о заявлении Лукашенко: смотреть видео

Потому и в Пекин его отправил для защиты от Владимира Путина. По мнению оппозиционного публициста, российский диктатор никак не может добиться от Лукашенко двух вещей: использования белорусских войск в войне в Украине и отказ от независимого статуса Беларуси.

Путин никак не может заставить Лукашенко стать секретарем минского обкома вместо президентства. А Коля – уязвимое место и рычаг действия. Потому не удивительно, что он сейчас не в Москве, а в Пекине. Это очень показательно. Лукашенко абсолютно не доверяет Путину,

– отметил Пионтковский.

Добавим, что по словам Лукашенко, Коля учится в Пекинском университете и он и дальше настаивает на проведении переговоров.

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