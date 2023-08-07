Про це 24 Каналу сказав військовий оглядач Денис Попович. За задумом ворога, операція мала б спровокувати Україну відкрити вогонь у відповідь по стартових позиціях ракетного комплексу, розташованого на території Білорусі.

Дивіться також Чи били окупанти з території Білорусі: у Повітряних силах прояснили ситуацію

"Ми знаємо, що Росія хоче втягнути Мінськ у війну з початку повномасштабного вторгнення, мовиться про безпосередню участь білоруської армії. Однак Алєксандр Лукашенко продовжує маневрувати, а шанси активної участі Білорусі у війні нині навіть менші, ніж рік тому", – переконаний оглядач.

У Лукашенка є аргументи, які допомогли б убезпечити його від цього кроку. Зокрема, таким аргументом може бути й послуга, яку він зробив Путіну, врятувавши його від заколоту вагнерівців.

Лукашенко не хоче активної участі у війні: дивіться відео

Небезпеки з Білорусі немає

Сьогодні загрози наступу з Білорусі на Україну немає. На території республіки не зафіксовано військового контингенту, який міг би здійснити вторгнення на Київщину, Волинь чи Львівщину.

"Коли ми побачимо, що такий контингент створюється, тобто створюються ударні угруповання, які кількісно та якісно здатні здійснити подібний наступ, – будемо прогнозувати. Наразі такої перспективи не існує", – наголосив Денис Попович.

Білорусь у російсько-українській війні