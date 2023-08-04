Про це 24 Каналу заявив військовий аналітик, майор запасу ЗСУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман. Він зауважив, що росіянам притаманно робити певні провокації на власній території, аби потім це якось використати.

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"Чи хочуть втягнути у війну Білорусь – звісно хочуть, аби розпорошити увагу світового суспільства. Не думаю, що Лукашенко на це піде. Навіть, якщо буде теракт в Білорусі. Він чудово розуміє, чим поганим це може закінчитися для нього", – заявив Гетьман.

Однак варто розуміти, що самопроголошений президент Білорусі – наполовину самостійна фігура. Адже рішення ухвалюють у Кремлі.

"Якщо його примусять це робити, щоб він там не казав, що не робив – він уже там був на параді 9 травня, що здоров'я несподівано похитнулося. Він це розуміє", – зауважив військовий аналітик.

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Саме тому білоруський диктатор і може піти на те, щоби спробувати залучити білоруські війська у війну Росії проти України. Гетьман зауважив, що раніше командувач Сил оборони України Сергій Наєв заявляв, що шансів немає, якщо білоруси таки намагатимуться атакувати Україну. А от атакувати Литву чи Польщу – буде взагалі безглуздя, адже удар у відповідь буде такий, що білорусам вистачить сповна.

"Важка в нього (Лукашенка – 24 Канал) ситуація. Його проблеми. Він знав, на що йшов. За кожну дію треба розраховуватися. Можливо, настав той час", – сказав ветеран російсько-української війни.

Усе може статися навпаки

Військовий аналітик переконаний, що небезпека для України з боку Білорусі зросла у порівнянні з осінню 2022 року. Тоді мовилося лише про білоруську армію, а нині до країни прибуло чимало колон вагнерівців. Хоч небезпека й зросла, але все це виглядає щонайменше дивно.

"Колона – не одна машина. Багато чого завезли до Білорусі для вагнерівців. Важко уявити, що там така кількість вагнерівців. Нащо їм треба стільки техніки", – сказав Гетьман.

До слова, у складі ЗСУ воює білоруський легіон. Його бійці, за словами майора запасу ЗСУ, мають "горизонтальні зв'язки" з військовими на середній ланці в білоруської армії.

Наші білоруські хлопці кажуть, що там можна деякі питання розв'язати, тобто домовитися. Може так статися, що ця білоруська армія буде атакувати вже не Литву, Польщу чи Україну, а навпаки – Мінськ. Для того, аби змінити владу. Висока ймовірність, що таке може статися,

– наголосив ветеран російсько-української війни.

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