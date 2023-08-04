Об этом 24 Каналу заявил военный аналитик, майор запаса ВСУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман. Он отметил, что россиянам свойственно делать определенные провокации на собственной территории, чтобы потом это как-то использовать.

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"Хотят ли втянуть в войну Беларусь – конечно хотят, чтобы рассеять внимание мирового общества. Не думаю, что Лукашенко на это пойдет. Даже, если будет теракт в Беларуси. Он прекрасно понимает, чем плохим это может закончиться для него", – заявил Гетьман.

Однако следует понимать, что самопровозглашенный президент Беларуси – наполовину самостоятельная фигура. Ведь решение принимается в Кремле.

"Если его заставят это делать, чтобы он там не говорил, что не делал – он уже там был на параде 9 мая, что здоровье неожиданно пошатнулось. Он это понимает", – отметил военный аналитик.

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Именно поэтому белорусский диктатор может пойти на то, чтобы попытаться привлечь белорусские войска в войну России против Украины. Гетьман отметил, что раньше командующий Сил обороны Украины Сергей Наев заявлял, что шансов нет, если белорусы попытаются атаковать Украину. А вот атаковать Литву или Польшу – будет вообще бессмыслица, ведь ответный удар будет такой, что белорусам хватит сполна.

"Трудная у него (Лукашенко – 24 Канал) ситуация. Его проблемы. Он знал, на что шел. За каждое действие нужно рассчитываться. Возможно, пришло то время", – сказал ветеран российско-украинской войны.

Все может произойти наоборот

Военный аналитик уверен, что опасность для Украины со стороны Беларуси возросла по сравнению с осенью 2022 года. Тогда говорилось только о белорусской армии, а ныне в страну прибыло немало колонн вагнеровцев. Хотя опасность и возросла, но все это выглядит как минимум странно.

"Колонна – не одна машина. Многое завезли в Беларусь для вагнеровцев. Трудно представить, что там такое количество вагнеровцев. Зачем им нужно столько техники", – сказал Гетьман.

К слову, в составе ВСУ воюет белорусский легион. Его бойцы, по словам майора запаса ВСУ, имеют "горизонтальные связи" с военными на среднем звене в белорусской армии.

Наши белорусские ребята говорят, что там можно некоторые вопросы решить, то есть договориться. Может быть, эта белорусская армия будет атаковать уже не Литву, Польшу или Украину, а наоборот – Минск. Для того, чтобы сменить власть. Высокая вероятность, что такое может произойти,

– подчеркнул ветеран российско-украинской войны.

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