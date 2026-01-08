Одаренный студент: Лукашенко назначил стипендию младшему сыну Николаю

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко самостоятельно провозгласил своего сына "одаренным студентом". По крайней мере об этом свидетельствует назначение ему специальной стипендии от государства.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на белорусскую службу издания "Радио Свобода".

Какую стипендию Лукашенко назначил сыну Николаю?

Белорусский лидер решил отметить одаренных студентов. От государства из бюджета им предоставляется так называемая "социальная поддержка". На эти расходы идут средства из специального фонда запасов Беларуси. Финансовую награду, согласно списку, должны получить 200 граждан. Среди них – студент 4 курса Белорусского государственного университета Николай Лукашенко. Это именно тот известный младший сын белорусского непризнанного главы.

Стипендия для одаренных студентов составляет 251,99 рублей (что равняется примерно 3600 гривнам). Такую сумму студенты должны получать ежемесячно. Александр Лукашенко ввел такую "социальную поддержку" 31 декабря 2025 года.

Всего из бюджета Беларуси на социальные стипендии Александр Лукашенко выделил более миллиона белорусских рублей (то есть 14630000 гривен). За какие заслуги сын президента снова попал в список стипендиатов – неизвестно. Однако он регулярно получает подобные выплаты.

Как Лукашенко отмечает сына Николая?