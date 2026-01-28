Вперше в Україні ветеран, який втратив чотири кінцівки, став на лижі

Ветеран російсько-української війни Микола Шот став першим військовим із чотирма ампутаціями, який вийшов на гірськолижну трасу. Захисник втратив руки й ноги на Бахмутському напрямку.

Попри це він зміг здійснити свою мрію та став на лижі у Буковелі. Про це розповіли у Центрі UNBROKEN.

Як пройшов перший спуск?

Першим випробуванням стало екіпірування – одягнутися в спорядження з протезами було непросто. Та з допомогою команди ветеран Микола Шот самостійно дістався до спуску й проїхав кілька метрів, не впавши жодного разу, попри сильний тиск на ампутовані частини нижніх кінцівок.

Згодом ветеран пересів на адаптивні лижі та разом із професійним інструктором промчав найскладнішими трасами Буковеля.

Адреналін. Я відчував такий адреналін. Це було круто! Така швидкість… Я рекомендую всім пробувати!

– поділився Микола після спуску.

Поруч із захисником увесь час був шеф-інструктор Bukovel Ski School Михайло Бойчук. За його словами, це перший такий випадок в Україні: "Це вперше, коли військовий із чотирма ампутаціями стає на лижі. Життя після поранення продовжується, і ми раді бути частиною цього шляху".

Микола Шот каже, що цей спуск точно не стане останнім – він планує знову повернутися на лижі, можливо, ще цього сезону.

Що відомо про захисника?