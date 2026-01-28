Впервые в Украине ветеран, потерявший четыре конечности, стал на лыжи

Ветеран российско-украинской войны Николай Шот стал первым военным с четырьмя ампутациями, который вышел на горнолыжную трассу. Защитник потерял руки и ноги на Бахмутском направлении.

Несмотря на это он смог осуществить свою мечту и стал на лыжи в Буковеле. Об этом рассказали в Центре UNBROKEN.

Как прошел первый спуск?

Первым испытанием стала экипировка – одеться в снаряжение с протезами было непросто. Но с помощью команды ветеран Николай Шот самостоятельно добрался до спуска и проехал несколько метров, не упав ни разу, несмотря на сильное давление на ампутированные части нижних конечностей.

Впоследствии ветеран пересел на адаптивные лыжи и вместе с профессиональным инструктором промчался сложными трассами Буковеля.

Адреналин. Я чувствовал такой адреналин. Это было круто! Такая скорость... Я рекомендую всем пробовать!

– поделился Николай после спуска.

Рядом с защитником все время был шеф-инструктор Bukovel Ski School Михаил Бойчук. По его словам, это первый такой случай в Украине: "Это впервые, когда военный с четырьмя ампутациями становится на лыжи. Жизнь после ранения продолжается, и мы рады быть частью этого пути".

Николай Шот говорит, что этот спуск точно не станет последним – он планирует снова вернуться на лыжи, возможно, еще в этом сезоне.

Что известно о защитнике?