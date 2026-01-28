Несмотря на это он смог осуществить свою мечту и стал на лыжи в Буковеле. Об этом рассказали в Центре UNBROKEN.
Как прошел первый спуск?
Первым испытанием стала экипировка – одеться в снаряжение с протезами было непросто. Но с помощью команды ветеран Николай Шот самостоятельно добрался до спуска и проехал несколько метров, не упав ни разу, несмотря на сильное давление на ампутированные части нижних конечностей.
Впоследствии ветеран пересел на адаптивные лыжи и вместе с профессиональным инструктором промчался сложными трассами Буковеля.
Адреналин. Я чувствовал такой адреналин. Это было круто! Такая скорость... Я рекомендую всем пробовать!
– поделился Николай после спуска.
Рядом с защитником все время был шеф-инструктор Bukovel Ski School Михаил Бойчук. По его словам, это первый такой случай в Украине: "Это впервые, когда военный с четырьмя ампутациями становится на лыжи. Жизнь после ранения продолжается, и мы рады быть частью этого пути".
Николай Шот говорит, что этот спуск точно не станет последним – он планирует снова вернуться на лыжи, возможно, еще в этом сезоне.
Что известно о защитнике?
41-летний Николай Шот защищал Украину в составе 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". В 2024 году на Бахмутском направлении он получил тяжелое минно-взрывное ранение, в результате которого потерял обе руки и ноги.
Несмотря на это, Николай не сдался. Бывший пациент и ныне ментор Центра UNBROKEN ежедневно доказывает: жизнь после ампутаций возможна. Весной 2025 года он уже на протезах принял участие в своем первом забеге, а летом планирует вернуться к вождению авто.
В этом году защитник решил осуществить еще одну мечту – снова стать на лыжи. В молодости Николай более 20 лет занимался биатлоном, поэтому зимний спорт для него – особенный.