Президент Володимир Зеленський призначив Миколу Точицького постійним представником України при Раді Європи. Він замінить Бориса Тарасюка, який обіймав цю посаду з 2019 року.

Що відомо про призначення Точицького?

В указі президента Зеленського від 20 серпня 2025 року зазначено, що тепер Микола Точицький став постійним представником при Раді Європи.

До квітня 2024 року Точицький був заступником міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, а пізніше – заступником керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Микола Точицький розпочав кар'єру як аташе та працював консулом. Крім того, був також послом у Бельгії та Люксембургу.

У 2009 році дипломату присвоїли дипломатичний ранг Надзвичайного та Повноважного Посла. У 2010 році він очолив постійне представництво України при Раді Європи, де працював шість років. Після чого був призначений представником України в Європейському Союзі, посаду якого обіймав до 2021 року.

У вересні 2024-го Точицький очолив Міністерство культури та стратегічних комунікацій, а в липні 2025 року залишив посаду під час перезавантаження уряду.

Тепер він представлятиме Україну при Раді Європи, замінивши Бориса Тарасюка, який обіймав цю посаду з 2019 року.

Що відомо про нещодавні призначення Зеленського?