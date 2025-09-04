У боях на Донеччині загинули поліцейські Микола Відомський та Богдан Верхомій. Герої служили у підрозділах поліції особливого призначення й тримали оборону на передовій.

Про сумні звістки повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужби поліції Києва та Львівщини.

Що відомо про полеглого Миколу Відомського?

На фронті загинув київський поліцейський Микола Відомський. Як повідомили правоохоронці столиці, воїн родом із Вінниччини, служив у поліції з 2005 року. У 2024 році вступив до полку поліції особливого призначення ГУНП у Києві.

Герой тримав оборону на найгарячіших ділянках фронту, доклавши всіх зусиль для наближення перемоги. На Донеччині правоохоронець загинув від ворожого артилерійського обстрілу.

Він був не лише офіцером, а й справжнім патріотом, який до останнього залишався вірним Присязі. Колеги пам'ятатимуть Миколу як доброго, щирого й відданого товариша, надійного командира й професіонала, який завжди приходив на допомогу,

– додали у поліції столиці.

Зазначається, що у полеглого поліцейського залишилися дружина, дві доньки, батьки та брат.

Київський поліцейський, що поклав життя за Україну / Фото Нацполіції

Що відомо про загиблого Богдана Верхомія?

Також на Донеччині, захищаючи Україну, поліг львівський поліцейський Богдан Верхомій. Воїн народився у Львові, у поліції служив із 2023 року. Згодом захисник приєднався до батальйону КОРД у Львівській області.

У травні 2025 року під час контрдиверсійних заходів отримав поранення та вважався зниклим безвісти. Лише 2 вересня підтвердили факт його загибелі.

Товариші по службі назавжди запам'ятають Богдана як сміливого та надійного бійця, який без вагань приходив на допомогу. Він був щирою людиною, професіоналом своєї справи та вірним Присязі поліцейським,

– висловили співчуття у поліції.

Герою назавжди 29 років. У нього залишилися батьки та двоє молодших сестер.

Полеглий за Україну поліцейський / Фото Нацполіції

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і друзям полеглих захисників України. Світла та вічна пам'ять Героям!

