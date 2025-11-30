У Миколаєві прогримів вибух: місто можуть атакувати дрони
Вранці 30 листопада у Миколаєві оголосили повітряну тривогу. Згодом там пролунав вибух.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Що відомо про атаку на Миколаїв?
У низці південних та східних областей вранці 30 листопада лунає повітряна тривога. Вона пов'язані із загрозою ударів російськими безпілотниками.
У Миколаєві небезпека тривала майже годину перед тим, як у місті почули звук вибуху близько 10:52. До цього Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух дронів на півдні Миколаївщини в напрямку обласного центру.
Вже за кілька хвилин після вибуху ПС ЗСУ повідомили про нові ворожі БпЛА в районі міста.
Мер Миколаєва Сєнкевич підтвердив, що у місті пролунав вибух, проте наразі немає подробиць щодо наслідків ворожої атаки. Згодом місцеві почули ще низку вибухів.
У разі оголошення тривоги у вашому регіоні варто якнайшвидше пройти в укриття і бути там до відбою загрози.
