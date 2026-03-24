На дронах, які атакували Львів, можуть знаходити камери, – авіаексперт розібрав цинічну атаку

Росія 24 березня 2026 року атакувала дронами Львів. Відомо про влучання у житлові будівлі у центрі та інших районах міста.

Є загроза повторних ударів. Авіаексперт, офіцер Повітряних сил у резерві та директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський розповів 24 Каналу, що це вже другий випадок, коли противних використав подібну тактику удару.

Що Росія використала для атаки по Львову?

Анатолій Храпчинський зазначив, що Росія певний час зменшила інтенсивність ударів по території України. Це ймовірно, було пов'язано із тим, що окупанти могли військово допомогти Ірану постачанням "Шахедів", та мали проблеми із Starlink. Проте зараз це, можливо, змінитись.

Росіяни почали тестували можливості керувати ударними безпілотниками віддалено. Зараз вони це роблять в бойових умовах.

"Скоріш за все, на цих дронах (які атакували Львів – 24 Канал) зараз будуть знаходити камери, на них буде mesh-зв'язок", – сказав він.

Довідка. Mesh-зв'язок – це система, яка створює безперервну Wi-Fi мережу. Завдяки їй є постійний зв'язок, що дозволяє автоматично перемикати пристрої між собою без втрати сигналу.

Авіаексперт зауважив, що ворог використав хитку тактику, він діяв у день, коли гарна погода і візуально можна легко працювати по захоплених цілях.

Mesh-зв'язок дає можливість керувати дронами, умовно, наводити їх по Львову, сидячи у Москві,

– підкреслив він.

До слова, ворог атакував центр Львова близько 16:00, внаслідок цього могли постраждати історичні будівлі, які належать до спадщини ЮНЕСКО. На місці працюють екстрені служби.

Що відомо про атаку по Львову?