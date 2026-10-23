Не країна ЄС: від кого Київ чекає на допомогу у ракетах-перехоплювачах

На тлі посилення російських атак Україна потребує додаткових засобів ППО. Київ розраховує, що з цим йому допоможе один із надійних європейських союзників.

Йдеться про Норвегію. 23 жовтня глава Міноборони України Євгеній Хмара обговорив із норвезьким колегою Торе Сандвіком термінове збільшення запасів ракет.

Потреби авіації та мобільних груп

Як зазначає пресслужба Міноборони, переговори стосувалися систем NASAMS, боєприпасів для F-16 та комплексів ПЗРК.

Українська сторона наголосила, що ракети-перехоплювачі є найгострішою потребою для захисту неба від щоденних обстрілів.

Також урядовці детально розібрали перебіг реалізації проєкту з інтеграції нових ракет у комплекси NASAMS, які перебувають на озброєнні в Україні.

На засіданні обговорили і загрозу реактивних дронів.

Одним з найефективніших засобів у протидії реактивним шахедам є авіація. Тому необхідно продовжувати стабільне постачання боєприпасів до літаків F-16 та нарощування їхніх обсягів,

– заявив Євгеній Хмара.

Важливою складовою об'єктового прикриття залишаються переносні зенітно-ракетні комплекси. Для посилення захисту українська сторона потребує додаткових ПЗРК і ракет до них.

У цих питаннях Київ розраховує на подальшу підтримку з боку Норвегії.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський попередив про збільшення балістичних обстрілів через затримку з постачанням ракет до Patriot. Союзники вже заплатили за ці ракети, але США досі їх не поставили.