Не страна ЕС: от кого Киев ждет помощи в ракетах-перехватчиках

Речь идет о Норвегии. 23 октября глава МИД Украины Евгений Хмара обсудил с норвежским коллегой Торе Сандвиком вопрос о срочном увеличении запасов ракет.

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Потребности авиации и мобильных групп

Как отмечает пресс-служба Минобороны, переговоры касались систем NASAMS, боеприпасов для F-16 и комплексов ПЗРК.

Украинская сторона подчеркнула, что ракеты-перехватчики являются самой насущной потребностью для защиты неба от ежедневных обстрелов.

Также правительственные чиновники подробно разобрали ход реализации проекта по интеграции новых ракет в комплексы NASAMS, которые находятся на вооружении в Украине.

На заседании обсудили и угрозу реактивных дронов.

Одним из самых эффективных средств противодействия реактивным дронам "Шахед" является авиация. Поэтому необходимо продолжать стабильные поставки боеприпасов для самолетов F-16 и наращивать их объемы– заявил Евгений Хмара.

Важной составляющей объектного прикрытия остаются переносные зенитно-ракетные комплексы. Для усиления защиты украинская сторона нуждается в дополнительных ПЗРК и ракетах к ним.

В этих вопросах Киев рассчитывает на дальнейшую поддержку со стороны Норвегии.

Напомним, ранее президент Зеленский предупредил о усилении баллистических обстрелов из-за задержки с поставкой ракет для Patriot. Союзники уже оплатили эти ракеты, но США до сих пор их не поставили.