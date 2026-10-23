Ударов баллистикой станет больше: Зеленский намекнул на вину США

Такой заявлением выступил президент Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо в Киеве 22 октября. Слова главы государства цитирует Суспильне.

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Почему Россия усилит баллистические удары?

Зеленский пояснил, что Россия может усилить атаки баллистическими ракетами, потому что знает о сокращении поставок в Украину ракет для систем Patriot из США.

Они (россияне – 24 Канал) будут усиливать атаки, они понимают, что американцы ослабили поставки (для Украины – 24 Канал) ракет для Patriot. Они будут усиливать (удары – 24 Канал) баллистическими ракетами– сказал президент.

Напомним, 18 октября Владимир Зеленский заявил, что администрация Трампа намеренно затягивает поставки Украине ракет для систем Patriot. При этом президент уточнил, что за эти ракеты союзники уже заплатили.

Задержку с Patriot президент отнес к числу других недружественных шагов, к которым прибег Вашингтон в отношении Украины. В частности, это и ограничение работы Starlink для украинских военных, и перерыв в обмене разведданными.

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Глава государства считает, что таким образом Белый дом пытает заставить Украину капитулировать.

Отметим, что в администрации Трампа опровергли обвинения Зеленского. Госсекретарь Марко Рубио объяснил, что перерыв в обмене разведданными произошел из-за сбоев в программном обеспечении. Что касается Starlink, то в Белом доме открестились от своей причастности и всю вину возложили на Илона Маска.

Что касается задержек с ракетами Patriot, то Рубио объяснил их большим спросом. По словам госсекретаря, перехватчики Patriot нужны многим странам, поэтому США вынуждены учитывать собственные потребности и обязательства перед другими партнерами.