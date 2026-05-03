Дрони-перехоплювачі збивають майже половину "Шахедів": росіяни почали готувати атаки ретельніше

Представники Сил оборони розповіли про успіхи в перехопленні та збитті російських дронів. Водночас росіяни теж покращують свої спроможності. Зокрема, наші перехоплювачі змушені вступати в повітряні бої.

Заступник командувача сил безпосереднього протиповітряного прикриття Повітряних сил Юрій Черевашенко заявив Суспільному, що дрони-перехоплювачі знищують близько 40 відсотків усіх повітряних цілей. І запевнив, що з покращенням погоди ця статистика зростатиме.

Наскільки ефективні дрони-перехоплювачі в Україні?

Наші оборонці переважно використовують БпЛА-перехоплювачі мультироторного типу. Проте фіксоване крило теж "популярне". Рішення, який дрон використати, ухвалюють залежно від обставин, швидкості повітряної цілі або умов її застосування.

Безпілотники-перехоплювачі стали проміжною ланкою в ешелонованій обороні: їх застосовують у тих випадках, коли піднімати авіацію недоцільно, бо дорого, в той же час мобільні вогневі групи фізично не можуть дістати ціль.

"Щоб підвищити частку участі БпЛА-перехоплювачів у знищенні повітряних цілей, одним зі способів є масштабування та удосконалення. Нові типи дронів, дрони – носії інших дронів, які можуть довго перебувати в повітрі, а також розробка зенітно-дронових комплексів", – розповів Черевашенко.

Так звані універсальні екіпажі вміють працювати з різними моделями і типами перехоплювачів. Менш досвідчені обмежуються однією моделлю БпЛА.

Нині погода стабілізується, а тому частка участі дронів-перехоплювачів зростатиме. Покращує роботу екіпажів й оптимізація радіолокаційного поля.

Окрім цього, уряд розширив можливості для залучення цивільних до боротьби з дронами. Мова про так звану приватну ППО для бізнесу, роботу добровольчих формувань територіальної громади (ДФТГ) та набір молоді до підрозділів перехоплювачів БпЛА за територіальним принципом.

Також у березні 2026 року новостворене командування безпілотних систем протиповітряної оборони реформували у командування сил безпосереднього протиповітряного прикриття.

Ми дійшли висновку, що потрібно об'єднати засоби "малої ППО" для ефективнішої протидії безпілотним літальним апаратам за єдиним задумом і єдиним планом,

– підкреслив Черевашенко.

Перехоплювачі доєднали до єдиної системи протиповітряної оборони під керівництвом регіональних командувань та тактичних груп. Роботу екіпажів перехоплювачів координують з іншими складовими системи протиповітряної оборони держави: пілотованою авіацією та наземними зенітними комплексами.

Зверніть увагу! Кореспонденти 24 Каналу побували на заході у межах третього потоку акселераційної програми Defence Builder. Під час нього стало відомо, що зараз в українській оборонній промисловості безпосередньо зайняті пів мільйона людей, діють понад 30 сертифікованих приватних шкіл операторів БпЛА, а понад половина зброї, яку використовують Силами оборони, виготовлена в Україні. Про це сказав Мирослав Попович, Senior International Relations Manager Української ради зброярів (UCDI).

Росіяни протистоять українським дронам-перехоплювачам

Відтепер окупанти ретельніше готують свої повітряні атаки – відстежують втрати безпілотників, ущільнюють атаки та збільшують кількість бортів, модифікують та вдосконалюють дрони типу "Шахед"/"Герань" та "Гербера".

Це ускладнює роботу екіпажів і вимагає збільшення їхньої кількості. (...) Наші екіпажі знищували літальні апарати, які обладнані датчиками руху, звуку і датчиками світла. Коли на них наводиться прожектор або вони відчувають зайвий шум, починають псевдоманеври. Також БпЛА-перехоплювачі вступають у повітряні бої, чого раніше не було. Тобто протидія йде керованим БпЛА в ручному управлінні,

– пояснив Черевашенко.

Майбутнє за дешевою ППО

Авіаційний експерт Валерій Романенко в розмові з 24 Каналом розповів, що Україна вдосконалює та здешевлює власну ППО. Особливо цікавими є зенітні дрони. Вони коштують 1 – 3 тисячі доларів і працюють по "Шахедах", ціна яких від 50 – 70 тисяч доларів.