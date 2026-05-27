Естонія випробувала свій дрон-перехоплювач в Україні: які його характеристики

В Україні випробували естонський дрон-перехоплювач. Він має заявлену швидкість понад 500 кілометрів на годину.

Відповідне відео опублікували на сторінці естонської оборонної компанії Alatyr Group.

Які характеристики дрона-перехоплювача P4P?

За даними "Мілітарного", естонська компанія випробувала в Україні ракетно-електричний дрон-перехоплювач P4P.

Безпілотник може перехоплювати реактивні цілі.

Як повідомив виробник, P4P має чотири електричні двигуни та використовує ракетну тягу для швидкого зближення до цілі.

Це система озброєння, побудована на гібридному ракетно-електричному перехопленні для швидких повітряних загроз у класі 500+ кілометрів за годину, включно з реактивними цілями типу "Герань-3",

– розповіли про розробку в Alatyr Group.

Дрон-перехоплювач призначений для вертикального зльоту. Його корпус має витягнуту циліндричну форму, що забезпечує високу аеродинамічну ефективність під час швидкого горизонтального польоту.

До слова, стало відомо, що Україна створила middle strike-дрон "Бегемот" для ударів по глибокому тилу. Його заявлена дальність дії сягає до 300 кілометрів.

Також Україна наблизилася до впровадження власної лазерної системи протиповітряної оборони під назвою "Тризуб". Вона вже пройшла фінальний етап випробувань. Припускають, що Україна може стати другою у світі після Ізраїлю з фактично інтегрованою лазерною ППО.