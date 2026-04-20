Дрони не долітатимуть, – військовий експерт оцінив проривне рішення СБС для збиття "Шахедів"

У Силах безпілотних систем ЗСУ заявили, що вперше вдалося перехопити ворожий "Шахед" за допомогою дрона, запущеного з надводної платформи. Це правильне рішення, яке допоможе не допускати російські БпЛА на суходіл.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан пояснив 24 Каналу, як це працює. За його словами, у такий спосіб повинні збиватися ворожі цілі на усьому морському узбережжі.

Читайте також "Україна за рік хоче ліквідувати залежність від Patriot": Зеленський назвав "рецепт"

Чому це важливо?

Роман Світан зазначив, що потрібно розгортати ППО вздовж лінії Чорноморського узбережжя, а збивати не над землею, а над морем. Для цього потрібні пускові установки, дрони-перехоплювачі або ракети, виводити їх у море.

У режимі очікування вони повинні там бовтатися. Як тільки росіяни йдуть з боку моря, оператор сидить на землі. Наприклад, він може сидіти в Одесі, а за кілька або десятки кілометрів ці пускові установки. Є певна система слідкування, і вони просто не допускають дрони на наш суходіл,

– сказав військовий експерт.

За його словами, цей правильне рішення щодо Одеського напрямку. Але воно повинно бути поширено на все морське узбережжя, море та ріки. Зокрема, прикрити Херсон, Нікополь, Берислав. Від Миколаєва до Одеси усе повинно бути перекрито з боку моря. Тому важливе масштабування.

Але не забувати, що наступною хвилею підуть "Герані" з реактивним двигуном. Це вже буде більша швидкість. Перехоплювачі на гвинті їх не доженуть. Тому потрібно розв'язувати питання з перехопленням ракетами ПЗРК, ЗРК малої дальності. Їх також можна виводити в море. Створювати таку фронтову, фронтальну, бар'єрну систему ППО у районі Одеси та вздовж усього Чорноморського узбережжя,

– додав полковник запасу ЗСУ.

Що відомо про успішне перехоплення "Шахеда"?