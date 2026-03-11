Сотні тисяч дронів та НРК для українських військових: Чмут поділився вражаючими цифрами

В Агенції оборонних закупівель ДОТ назвали, скільки дронів, НРК та РЕБ отримали військові за час роботи DOT–Chain Defence. Найпопулярніша категорія – FPV, зокрема на оптоволокні.

Пів мільйона FPV-дронів, НРК, засобів РЕБ та дронів–перехоплювачів отримали військові від Агенції оборонних закупівель ДОТ за сім місяців роботи ІТ-системи DOT–Chain Defence. Про це мовиться у повідомленні ДОТ.

Дивіться також Вам не почулося: що відомо про дрони P1-SUN, чому їх так назвали й чи рятують вони від "Шахедів"

Яких дронів потребують військові?

За словами Тараса Чмута, члена наглядової ради Агенції оборонних закупівель ДОТ, поле бою сучасності вимагає швидкого коректного забезпечення "тут і зараз того що потрібно". Це означає, що в конкретний момент часу військові мають потребу у дроні з чіткими характеристиками, які актуальні саме в цей момент часу на цій ділянці фронту.

Це означає, що "класичні закупівлі" "на склад" не працюють, адже ви отримаєте "якийсь дрон", а не той, що потрібен. DOT–Chain Defence вирішує цю проблему. Командири можуть замовляти саме те, що їм потрібно зараз і забезпечення буде за лічені тижні!,

– зазначив Тарас Чмут.

Важливо! Загальна вартість поставок техніки становить 23,3 мільярди гривень.

Цифровізація циклу забезпечення та нова операційна модель забезпечили термін поставки у 10 днів. А на маркетплейсі військові можуть самостійно за державні кошти обрати необхідні засоби.

Понад 500 тисяч засобів за сім місяців – це гарний показник для системи, яка ще рік тому не існувала, але це не межа. Потреба фронту більша, тому ми постійно масштабуємо, покращуємо і розвиваємо функціонал DOT–Chain Defence,

– додав Арсен Жумаділов, директор Агенції оборонних закупівель ДОТ.

Зверніть увагу! Оплата здійснюється лише після доставки виробів підрозділам. Такий підхід забезпечує ефективне використання бюджетних коштів та широкий асортимент доступних засобів, кажуть у ДОТ.

Які засоби мають найбільший попит?

Найпопулярніші категорії у DOT–Chain Defence зараз такі:

FPV-дрони, зокрема на оптоволокні;

Важкі ударні дрони (бомбери);

Розвідувальні літаки, дрони – крила.

Системою вже скористалися 199 бригад ЗСУ, два корпуси Нацгвардії – "Азов" і "Хартія", а також спецпідрозділ БпАК "Лазар". Вона також використовується у мотиваційній програмі "Армія дронів Бонус" для підрозділів Сил оборони. У каталозі – близько 500 засобів від понад 140 українських виробників.

Що відомо про Тараса Чмута на новій посаді?