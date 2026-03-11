Полмиллиона FPV-дронов, НРК, средств РЭБ и дронов–перехватчиков получили военные от Агентства оборонных закупок ДОТ за семь месяцев работы ИТ-системы DOT–Chain Defence. Об этом говорится в сообщении ДОТ.

В каких дронах нуждаются военные?

По словам Тараса Чмута, члена наблюдательного совета Агентства оборонных закупок ДОТ, поле боя современности требует быстрого корректного обеспечения "здесь и сейчас того что нужно". Это означает, что в конкретный момент времени военные нуждаются в дроне с четкими характеристиками, которые актуальны именно в этот момент времени на этом участке фронта.

Это означает, что "классические закупки" "на склад" не работают, ведь вы получите "какой-то дрон", а не тот, что нужен. DOT–Chain Defence решает эту проблему. Командиры могут заказывать именно то, что им нужно сейчас и обеспечение будет за считанные недели!,

– отметил Тарас Чмут.

Важно! Общая стоимость поставок техники составляет 23,3 миллиарда гривен.

Цифровизация цикла обеспечения и новая операционная модель обеспечили срок поставки в 10 дней. А на маркетплейсе военные могут самостоятельно за государственные средства выбрать необходимые средства.

Более 500 тысяч средств за семь месяцев – это хороший показатель для системы, которая еще год назад не существовала, но это не предел. Потребность фронта больше, поэтому мы постоянно масштабируем, улучшаем и развиваем функционал DOT–Chain Defence,

– добавил Арсен Жумадилов, директор Агентства оборонных закупок ДОТ.

Обратите внимание! Оплата осуществляется только после доставки изделий подразделениям. Такой подход обеспечивает эффективное использование бюджетных средств и широкий ассортимент доступных средств, говорят в ДОТ.

Какие средства пользуются наибольшим спросом?

Самые популярные категории в DOT–Chain Defence сейчас такие:

FPV-дроны, в частности на оптоволокне;

Тяжелые ударные дроны (бомберы);

Разведывательные самолеты, дроны – крылья.

Системой уже воспользовались 199 бригад ВСУ, два корпуса Нацгвардии – "Азов" и "Хартия", а также спецподразделение БпАК "Лазарь". Она также используется в мотивационной программе "Армия дронов Бонус" для подразделений Сил обороны. В каталоге – около 500 средств от более 140 украинских производителей.

