Укр Рус
Military 24 Зброя і технології
8 квітня, 23:45
3

Не один десяток: глава Міноборони озвучив, скільки дрони перехоплювачі знищили ворожих БпЛА

Данило Муринський
Основні тези
  • Міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що у березні дрони-перехоплювачі знищили понад 33 тисячі ворожих БпЛА.
  • Він також обговорив із виробниками подальше посилення захисту неба за допомогою цих дронів.

Міністр оборони Михайло Федоров заявив, що у березні Україна знищила понад 33 тисячі ворожих БпЛА дронами-перехоплювачами. Він також обговорив із виробниками подальше посилення захисту неба.

Дрони-перехоплювачі – українська інновація, яка вже стала ключовою частиною нашої ППО. Про це повідомив Михайло Федоров.

Дивіться також Дрони, ракети та лазери: як Україна переходить на новий технологічний рівень у війні 

Що Федоров розповів про дрони-перехоплювачі?

За словами Федорова, Україна за березень збила понад 33 тисячі БпЛА типу:

  • "Шахед";
  • "Гербера";
  • "Молнія";
  • Zala;
  • "Орлан".

Міністр оборони зазначив, що головною проблемою залишаються реактивні "Шахеди", які ворог використовує дедалі активніше, через що їх складніше перехоплювати.

Brave1 підтримав 12 розробок у межах EU4UA Defence Tech – компанії отримають до 150 тисяч євро на дрони-перехоплювачі (швидкість до 450 кілометрів за годину) та ППО. Також обговорили контракти, підготовку пілотів і нестачу обладнання,
– заявив Федоров.

Brave1 також запустив винагороди за збиття "Шахедів", видав понад 40 грантів і об'єднав близько 100 виробників перехоплювачів, а ще створили платформу для тренування ШІ, яку вже тестують десятки компаній.

Федоров наголосив, що держава готова оперативно закуповувати ефективні технології в виробників, які зможуть посилити захист українського неба, на прозорих ринкових умовах.

Останні новини про українські дрони

  • Українські дрони привертають увагу світу через ефективність, низьку ціну та швидкість виробництва, що робить їх привабливими для міжнародних партнерів.

  • Співзасновник української технологічної компанії Валерій Зарубін пояснив 24 Каналу, що все більше країн активно цікавляться закупівлею українських технологій та створенням спільних виробництв.

  • Україна вперше перевершила Росію за кількістю атак дронів, запустивши більше безпілотників за місяць, ніж Росія з початку вторгнення.

  • Українські дрони-перехоплювачі від компанії "Дикі Шершні" використовуються для захисту військових об'єктів на Близькому Сході, і їх успішність дуже висока. Ці безпілотники є економічно вигідними та мають інноваційні технології на базі штучного інтелекту.