Знищили понад 2,3 тисячі цілей, – Сирський назвав найефективніший засіб ППО

Україна нарощує кількість екіпажів дронів-перехоплювачів, що знищують російські повітряні цілі. У березні 2026 року показники їхньої ефективності зросли на 55% у порівнянні із лютим.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Як Україна вдосконалює ППО?

Олександр Сирський заявив, що Росія змінює тактику атак ударними дронами. На тлі цього Сили оборони нарощують нові ефективні засоби протиповітряної оборони.

Йдеться про збільшення кількості екіпажів дронів-перехоплювачів і активнішу підготовку військових для роботи з ними. Адже кількість їхніх бойових вильотів та знешкоджених ворожих цілей у березні 2026 року зросли майже на 55% у порівнянні з лютим.

З початку весни наші БпЛА-перехоплювачі вже знищили понад 2,3 тисячі повітряних цілей противника,

– уточнив Головнокомандувач ЗСУ.

Сирський додав, що найкращі результати показують саме українські розробки. Проте Росія проводжує нарощувати кількість безпілотників і модернізувати їх. Тож у ЗСУ наголошують, що потрібно ще більше БпЛА-перехоплювачів, зокрема з автоматичним наведенням.

Також по російських цілях працюють гелікоптери. За даними Головнокомандувача ЗСУ, з початку березня вони знищили 379 ударних дронів. Ефективно діють й зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та кулеметники.

Окрему увагу приділяємо впровадженню штучного інтелекту та підвищенню рівня автоматизації у застосуванні систем ППО,

– проінформував Сирський.

Мовиться про покращення дронів-перехоплювачів, а також авіаційних та наземних вогневих засобів.

Які успіхи української ППО?