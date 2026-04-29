Авіаексперт назвав найбільшу проблему для Україну на світовому ринку зброї

Україна готується відкрити експорт зброї. Однак на цьому шляху є багато перепон. Тому головне завдання – вибудувати правильну пряму взаємодію з країнами-партнерами, щоб уникати бюрократичних перешкод.

Авіаексперт, директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський озвучив 24 Каналу думку, що наша держава може зіткнутися з протидією з боку міжнародного мілітарного лобі. Адже українські виробники створили конкурентну й дешевшу високотехнологічну зброю.

З якими опором може зіткнутися Україна?

Анатолій Храпчинський зазначив, що великі корпорації на кшталт Rheinmetall, Thales , Leonardo, Lockheed Martin вкладають колосальні кошти і відіграють важливу роль для Європи та США щодо бюджетної складової і великого лобі, яке займається питаннями, наприклад, просування своїх продуктів. Тому може бути супротив у бік України.

Україна виходить на європейський ринок та може стикнутися з глобальним мілітарним лобі, яке буде чинити опір. Це може призвести до обмеження української допомоги з боку держави. Тому треба правильно виходити у межах європейської співпраці, взаємодії, створення сумісних підприємств. На мою думку, найкращим рішенням було би покращити економічну та інші складові, які надали би пріоритет виробництва в Україні, створенню сумісного підприємства,

– пояснив він.

Наприклад, за 2025 рік Україна отримала близько 125 мільйонів на розробку нових продуктів. Це були гранти або інвестиції щодо ОПК. Натомість німецький Helsing, який частково залучений через деякі українські компанії до лінії бойових зіткнень, отримав 600 мільйонів євро. Тобто це в рази більше.

Тому час грає проти нас, але треба вибудувати правильні умови взаємодії, які дозволили би українському виробнику виходити на європейський ринок і пропонувати свої рішення. Але не грати проти держави і великих гравців, які хочуть займати нішу і не допускають Україну. Водночас треба зауважити, що південнокорейська компанія зараз виходить на європейський ринок і будує завод для виробництва зброї,

– підкреслив авіаексперт.

Тому потрібно вибудувати правильну взаємодію, щоб вона не нашкодила стратегічним питанням щодо фінансового забезпечення з боку Європи. Треба пояснити суспільству, що це не продаж зброї, яка повинна була йти до військових.

"Ми опинилися в топі виключно через те, що купували дорогі системи. Наприклад, Patriot, SAMP/T, IRIS-T. Також літаки Mirage, F-16. Це нас виводить автоматично в режим країни, яка найбільше купує зброю. Тому що уявляємо, скільки коштує F-16, Mirage, Patriot", – наголосив директор з розвитку оборонного підприємства.

Зверніть увагу! Ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко пояснив, чому обмеження експорту зброї шкодить Україні. Насамперед це уповільнює масштабування оборонно-промислового комплексу. За його словами, коли виробництво орієнтоване лише на внутрішній ринок, то повільніше розвивається і має менше ресурсів для росту. Експорт озброєння дозволяє реінвестувати гроші у розвиток виробництва.

Також, за його словами, є необхідність створення ринку цінних паперів в Україні. Тоді кожен український виробник ОПК міг би створювати свої акції, які продавав би суспільству.

Тобто українці вже не донатили б, а вкладалися би в український ОПК. Відповідно від успішних застосувань деяких видів озброєння акції могли би зростати. Це були б додаткові безпосередньо внутрішні інвестиції, а не пошук зовнішніх,

– додав Храпчинський.

Що відомо про експорт зброї та спільне виробництво?

Володимир Зеленський повідомив, що Україна готується відкрити експорт зброї. За його словами, станом на зараз усі партнери зацікавлені в українській безпековій експертизі та зброї. Країнам, які надають допомогу Україні, запропонували формат співпраці Drone Deals. Це спеціальні угоди щодо виробництва та постачання наших дронів, ракет, снарядів та інших зажаданих видів зброї, бойової техніки, софту, інтеграції з оборонними системами партнерів, а також забезпечення нашої експертизи та потрібного Україні технологічного обміну.

Єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс заявив, що Європа хоче спільно виробляти зброю з Україною, створювати спільні підприємства. Проте процес з українського боку рухається дуже повільно. Зокрема, щодо ліцензій. Але ЄС вже готує нові оборонні фінансові механізми, а програма SAFE перебуває на фінальній стадії запуску.