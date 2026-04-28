Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму телеграм-каналі.

Що сказав Зеленський стосовно експорту зброї?

Володимир Зеленський розповів, що 28 квітня провів розширену нараду щодо ключових питань експорту української зброї.

Президент наголосив, що наразі українська безпекова експертиза та зброя, що була перевірена сучасною війною, цікава всім партнерам, які спроможні забезпечити собі реальний рівень захисту національної державності та життя людей.

Ми запропонували партнерам, які допомагають Україні, особливий формат співпраці Drone Deals – спеціальні угоди щодо виробництва та постачання наших дронів, ракет, снарядів та інших зажаданих видів зброї, бойової техніки, софту, інтеграції з оборонними системами партнерів, а також забезпечення нашої експертизи та потрібного Україні технологічного обміну,

– зауважив український лідер.

Також Зеленський затвердив напрями міждержавної роботи та опрацювання автоматичних дозволів для бізнесу щодо експорту зброї.

"Порядок дій абсолютно чіткий: на міждержавному рівні на основі принципу взаємності відповідною угодою визначаємо рамки для безпекової роботи, далі розпочинається процес уже на рівні державних інституцій і виробників. Спрощуємо бюрократичні процедури, зберігаємо достатній рівень експортного контролю та запускаємо практичний зміст для роботи компаній", – пояснив президент.

Він також підкреслив, що українські компанії отримають реальну можливість виходу на ринок країн-партнерів за умови права наших військових узяти необхідний обсяг зброї першими.

Профіцит виробничих спроможностей в Україні за деякими видами зброї досягає 50%, і це прямий результат наших державних інвестицій в оборонну промисловість України та нашої співпраці з партнерами,

– написав Володимир Зеленський.

Як Україна запобіжить потраплянню нашої зброї ворогам?

Президент також зауважив, що доручив МЗС України разом з розвідками та СБУ визначити перелік країн, до яких експорт української зброї неможливий із причин їхньої співпраці з державою-агресором.

"Це серйозний виклик – не допустити потрапляння до росіян наших технологій та зразків зброї", – сказав Зеленський.

За словами глави держави, РНБО координуватиме експортні процеси й буде гарантом, що першочергово забезпечуються потреби Сил оборони та безпеки України у зброї, а на експорт відправляється надлишок – те, що виробники можуть зробити понад державне замовлення в Україні.

Міністерство оборони України та Генеральний штаб визначатимуть обсяги потреби Сил оборони нашої держави. Доручив урядовцям та РНБО України представити суспільству необхідну інформацію щодо деталей процесу експорту нашої зброї,

– резюмував український гарант.

Яка користь Україні з експорту озброєння?

В Україні триває дискусія щодо доцільності відкриття експорту зброї під час війни. Держава наполягає на жорсткому контролі, тоді як виробники попереджають: через бюрократію та затримки країна може втратити позиції на міжнародному ринку озброєнь.

Ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко в етері 24 Каналу заявив, що обмеження експорту стримує розвиток оборонно-промислового комплексу. За його словами, коли виробництво орієнтоване лише на внутрішній ринок, воно повільніше масштабується і має менше ресурсів для зростання.

Водночас, на думку експерта, експорт озброєння забезпечує вищу рентабельність, що дозволяє реінвестувати кошти у розвиток виробництва.

Хто з партнерів зацікавлений в українській зброї?