Без радіосигналу та РЕБ: чи є способи протидії БпЛА на оптоволокні

Росіяни активно застосовують FPV-дрони на оптоволокні, часом комбінують разом із дронами на радіокеруванні та використовують різні тактики залежно від завдань. Українські підрозділи вже напрацювали способи часткової протидії таким засобам ураження.

РЕБ не працює на дрони, які літають на оптоволокні, тому це ускладнює їх збиття. Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів боєць "Азову" – "Рішала".

У чому різниця між оптовоколонними дронами та радіокерованими FPV?

Оптоволоконні дрони мають перевагу в тому, що не піддаються впливу засобів радіоелектронної боротьби. Проте, вони мають обмеження – меншу швидкість, дальність і висоту польоту, а також ризик обриву кабелю. Своєю чергою, радіокеровані FPV більш гнучкі за дальністю, яка залежить від акумулятора та погодних умов, але вразливі до РЕБ.

Як зазначає військовий, співвідношення їхнього застосування з боку противника змінюється, однак наразі частіше використовуються саме дрони на радіокеруванні.

Чи можна протидіяти FPV-дронам, які використовують оптоволокно?

"Рішала" розповідає, що хоч і варіантів протидії оптоволоконним дронам не багато, проте вони є.

Протидія дронам на оптоволокні можлива, зокрема, шляхом їх фізичного знищення – збиття або пошкодження кабелю. Для цього активно застосовуються мобільні вогневі групи, які перехоплюють частину таких цілей ще до підльоту до об'єктів.

До слова. Міністр оборони України Михайло Федоров розповів, що Україна вже готує протидію дронам на оптоволокні. Зокрема, за словами очільника оборонного відомства, відбулися випробування ШІ-турелі, яка здатна автономно виявляти та знищувати дрони, навіть ті, що працюють на оптоволокні. Нова система вже застосовується в понад 10 українських підрозділах, і планується її масштабування для посилення протиповітряної оборони.

Що варто знати про дрони, які літають за допомогою оптоволокна?

Дрони на оптоволокні керуються за допомогою тонкого оптичного кабелю, який під час польоту поступово розмотується з котушки, закріпленої на безпілотнику. Через цей кабель передаються як команди управління від оператора, так і відеосигнал у реальному часі без затримок та ризику радіоперешкод.

Принцип роботи таких дронів базується на перетворенні електричних сигналів у світлові на наземній станції та їх зворотному перетворенні на борту дрона. Легку котушку з оптоволокном встановлюють безпосередньо на апарат, і під час польоту кабель плавно розмотується, не створюючи значного навантаження.

Головним обмеженням є довжина кабелю, яка фактично визначає дальність застосування дрона. Зазвичай вона становить від 3 до 10 кілометрів, залежно від моделі та умов використання.

Як росіяни використовують дрони на оптоволокні на фронті?

На Лиманському напрямку окупанти використовують чимало різновидів дронів, зокрема й ті, що літають на оптоволокні. Речник 66 ОМБр імені князя Мстислава Хороброго Василь Денисюк розповів 24 Каналу, що українські військові намагаються активно протидіяти російським безпілотникам, щоб зменшити ризики.

Офіцер бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш в ефірі 24 Каналу розповів, що важко назвати точну кількість дронів на оптоволокні, які використовують росіяни. Наприклад, у березні це число разом з іншими видами FPV-дронів сягнули понад 5 тисяч одиниць. Саме завдяки кількості окупантам вдається мати хоча б якісь переваги.