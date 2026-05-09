Аналог українського "Пекла": Росія вперше продемонструвала свій реактивний дрон "Герань-5"
- Росія представила новий реактивний ударний безпілотник "Герань-5", який схожий на український БпЛА "Пекло".
- Дрон оснащений реактивним двигуном китайського виробництва та може нести ракети класу "повітря-повітря", ускладнюючи його перехоплення.
Росія вперше продемонструвала новий реактивний ударний безпілотник "Герань-5" та запуск апарата з катапультної установки. За зовнішнім виглядом дрон нагадує український реактивний БпЛА "Пекло".
Відео показали під час трансляції параду до річниці перемоги СРСР у Другій світовій війні, передає "Мілітарний".
Що відомо про новий російський дрон "Герань-5"?
Вперше російські війська застосували подібний тип озброєння проти України ще у січні 2026 року.
Безпілотник має приблизно шість метрів у довжину та розмах крил близько 5,5 метра. За своїми параметрами він більше схожий на компактну крилату ракету.
Для наведення на ціль використовується 12-канальна супутникова система "Комета", а також трекер на базі Raspberry та модулі 3G/4G-зв’язку.
Рух дрона забезпечує реактивний двигун китайського виробництва Telefly. Подібна установка вже використовується на "Герані-3", однак у нової версії заявлена вища тяга.
Бойова частина апарата важить близько 90 кілограмів, а дальність ураження оцінюють приблизно у тисячу кілометрів.
У ГУР МО України зазначають, що "Герань-5" може запускатися не лише із землі, а й із повітряних платформ, зокрема штурмовиків Су-25.
Крім стандартної бойової частини, безпілотник здатен нести ракети класу "повітря-повітря" Р-73 з інфрачервоною системою наведення. Це потенційно дозволяє використовувати його проти повітряних цілей.
Поєднання реактивного двигуна та ракет Р-73 може ускладнювати перехоплення дрона авіацією чи гелікоптерами.
Також повідомляється, що у конструкції "Герані-5" використовуються західні електронні компоненти. Частина мікрочипів походить зі США та Німеччини, а окремі модулі зв’язку вироблені у Китаї.
Дати випуску деяких деталей свідчать, що їх виготовили вже після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Це вкотре демонструє, що Москва продовжує знаходити способи обходу санкцій.
На фронті вперше засвітилися далекобійні дрони Anubis зі ШІ
Сили безпілотних систем вперше використали далекобійний ударний дрон Anubis, який поєднує автономність, стійкість до РЕБ і потужну бойову частину.
Anubis, вироблений спільним американсько-німецько-українським підприємством, оснащений системою Skynode N для автономного наведення без GPS і супутниковим зв’язком Starlink.