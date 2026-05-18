Заміна GPS від України: виробник дронів назвав вартість масштабного проєкту навігації
- Українська компанія Vyriy Industries планує створити навігаційну супутникову систему із захистом від глушіння, вартістю приблизно 30 мільйонів доларів.
- Здешевлення атомних годинників і запуску супутників роблять проект реалістичним, з потребою в 300 супутниках для мінімального покриття та 3000 для повноцінної роботи.
Українська компанія Vyriy Industries, відома розробкою дронів-камікадзе, розкрила плани на щось значно масштабніше: власну навігаційну супутникову систему, яка не боїться глушіння. За словами CEO Олексія Бабенка, технології здешевшали настільки, що це вже не фантастика, а питання рішення.
Олексій Бабенко виступив на DOU DAY 2026 і детально описав, як Vyriy Industries планує вирішити проблему, з якою щодня стикаються і військові на фронті, і цивільні у Києві. Глушіння GPS – це вже не суто українська проблема, переконаний він: завтра те саме може паралізувати аеропорти у Європі.
Дивіться також "Ланцети" почали працювати в режимі повного радіомовчання: "Флеш" попередив про небезпеку
Скільки коштує побудувати свій GPS?
Vyriy Industries розробляє власну навігаційну систему поетапно. Спочатку – позиціонування на базі наземних маяків для потреб фронту, потім – мережева система, і нарешті – повноцінна супутникова інфраструктура з атомними годинниками, на яких тримається будь-яке точне позиціонування.
Зверніть увагу! Саме здешевлення атомних годинників Бабенко називає ключовим зрушенням: якщо раніше такий пристрій коштував мільйони доларів, то сьогодні його ціна впала до 1500 доларів – і деякі моделі годинників вже мають їх у комплекті.
Аналогічна динаміка і з запуском супутників: вартість виведення одного апарата на орбіту впала з сотень тисяч до десятків тисяч доларів. За розрахунками компанії, для мінімального покриття планети потрібно близько 300 супутників, для повноцінної роботи – 3000. Загальна вартість проєкту складе приблизно 30 мільйонів доларів.
Для нас це абсолютно підйомна сума, щоб за свої кошти побудувати новий GPS із захищеним зв'язком,
– резюмував Бабенко.
На відміну від звичайного GPS, система матиме захист від РЕБ — те, чого зараз критично бракує і на фронті, і в цивільній авіації.
Масштаб амбіцій виходить далеко за межі України. Глушіння GPS у Києві – лише репетиція того, що може статися в будь-якому місті світу, вважає Бабенко. Якщо навігація відмовить у великому аеропорту Європи, це паралізує логістику, фінансові розрахунки та рух людей у глобальному масштабі.
Що відомо про глушіння GPS?
Тема надійності GPS в умовах активного РЕБ набула в Україні нової гостроти. Як пояснив 24 Каналу співзасновник компанії Contra Drone Тимофій Юрков, глушіння GPS у містах є компромісом між безпекою та зручністю для цивільних – адже саме так блокуються канали керування ворожими безпілотниками.
Втім, побічним ефектом стає повна втрата навігації для звичайних городян, що підкреслює потребу в альтернативних рішеннях.