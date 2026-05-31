Росії не сподобається: авіаексперт розкрив, що змінить поява літаків Gripen з ракетами Meteor

Україна отримає від Швеції літаки Gripen разом із ракетами великої дальності Meteor. Їхня максимальна дальність ураження сягає 200 кілометрів, що може дуже допомогти Києву на фронті та прифронтових територіях.

В перспективі Київ отримає 36 винищувачів від Швеції – частину з них передадуть безкоштовно. Авіаційний експерт Костянтин Криволап розповів 24 Каналу, що ці літаки разом з озброєнням допоможуть Україні з одним із найбільших викликів на фронті.

Чим особливі ракети Meteor?

Отримати літаки вже разом з озброєнням для України було вкрай важливо. До того ж ракета Meteor має низку привабливих характеристик. Це ракета класу "повітря-повітря" з твердопаливним реактивним двигуном. Він дозволяє їй прискорюватися на середині курсу.

Ракета Meteor розвиває максимальну швидкість – 4 Махи (близько 4600 кілометрів на годину, – 24 Канал), ще один Мах і це була б гіперзвукова зброя. На такій швидкості вона летить до самого моменту влучання. Система навігації та захоплення цілі дозволяє робити це дуже надійно,

– пояснив Костянтин Криволап.

За даними виробника, Meteor має в 3 – 6 разів вищі кінетичні характеристики, ніж в інших сучасних ракет класу "повітря-повітря" аналогічного типу. Ціна ракети відповідна – її ціна коливається від 1,9 до 2 мільйонів євро.

"Наявність такої ракети на борту літаків, що патрулюватимуть ЛБЗ, змушуватиме росіян суттєво зменшити свої апетити щодо запуску КАБів. Ця ракета буде діставати їхні Су-35 і Су-34. Жартівливо кажучи, навіть політ з макетом ракети Meteor не довзолить росіянам використовувати КАБи у тій кількості, якій вони хочуть", – наголосив авіаексперт.

Цікаво також додати, що ця ракета має можливість багатозарядного ураження, тобто виконувати багаторазові запуски по кількох цілях. Якби Україна отримала подібні ракети швидше, вдалося б мінімізувати проблему з російськими КАБами на лінії бойового зіткнення.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський повідомив, що лише за тиждень Росія скинула по Україні понад 1300 керованих авіабомб. Через швидкість їхнього польоту перехопити їх раніше не вдавалось ефективною Однак все може різко змінитися з появою ракет Meteror.

Коли до України надійдуть Gripen з ракетами Meteor

Під час спільної пресконференції 28 травня президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон повідомили, що підписали декларацію про поглиблення оборонної співпраці. Домовленостей вдалося досягнути ще наприкінці 2025 року. Згідно з ними, Швеція передасть Україні щонайменше 16 багатоцільових винищувачів JAS 39 Gripen. Водночас Україна власним коштом закупить ще близько 20 літаків.

Український президент висловив сподівання, що перші літаки Київ отримає у грудні 2026 або у січні 2027 року. До цього часу українські пілоти мають пройти відновідне навчання.

Винищувачі надають одразу з озброєнням, зокрема згаданими ракетами Meteror. Інших деталей про військову допомогу Швеції з міркувань безпеки не розкрили.