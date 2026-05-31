В перспективе Киев получит 36 истребителей от Швеции – часть из них передадут бесплатно. Авиационный эксперт Константин Криволап рассказал 24 Каналу, что эти самолеты вместе с вооружением помогут Украине с одним из самых больших вызовов на фронте.

Чем особенные ракеты Meteor?

Получить самолеты уже вместе с вооружением для Украины было крайне важно. К тому же ракета Meteor имеет ряд привлекательных характеристик. Это ракета класса "воздух-воздух" с твердотопливным реактивным двигателем. Он позволяет ей ускоряться на середине курса.

Ракета Meteor развивает максимальную скорость – 4 Маха (около 4600 километров в час, – 24 Канал), еще один Мах и это было бы гиперзвуковое оружие. На такой скорости оно летит до самого момента попадания. Система навигации и захвата цели позволяет делать это очень надежно,

– пояснил Константин Криволап.

По данным производителя, Meteor имеет в 3 – 6 раз выше кинетические характеристики, чем у других современных ракет класса "воздух-воздух" аналогичного типа. Цена ракеты соответствующая – ее цена колеблется от 1,9 до 2 миллионов евро.

"Наличие такой ракеты на борту самолетов, патрулировать ЛБЗ, заставлять россиян существенно уменьшить свои аппетиты по запуску КАБов. Эта ракета будет доставать их Су-35 и Су-34. Шутливо говоря, даже полет с макетом ракеты Meteor не довзолить россиянам использовать КАБы в том количестве, котором они хотят", – отметил авиаэксперт.

Интересно также добавить, что эта ракета имеет возможность многозарядного поражения, то есть выполнять многократные запуски по нескольким целям. Если бы Украина получила подобные ракеты быстрее, удалось бы минимизировать проблему с российскими КАБами на линии боевого соприкосновения.

Напомним, недавно Владимир Зеленский сообщил, что только за неделю Россия сбросила по Украине более 1300 управляемых авиабомб. Из-за скорости их полета перехватить их раньше не удавалось эффективной Однако все может резко измениться с появлением ракет Meteror.

Когда в Украину поступят Gripen с ракетами Meteor

Во время совместной пресс-конференции 28 мая президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сообщили, что подписали декларацию об углублении оборонного сотрудничества. Договоренностей удалось достичь еще в конце 2025 года. Согласно им, Швеция передаст Украине не менее 16 многоцелевых истребителей JAS 39 Gripen. В то же время Украина за свой счет закупит еще около 20 самолетов.

Украинский президент выразил надежду, что первые самолеты Киев получит в декабре 2026 или в январе 2027 года. К этому времени украинские пилоты должны пройти восстановительное обучение.

Истребители предоставляют сразу с вооружением, в частности упомянутыми ракетами Meteror. Других деталей о военной помощи Швеции из соображений безопасности не раскрыли.