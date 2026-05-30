Авиационный эксперт Константин Криволап в эфире 24 Канала объяснил, что есть три поколения самолетов Saab и все они эффективны, однако имеют отдельную специфику.

Украина получит Gripen: какие их преимущества?

Первое поколение этих самолетов Saab 39 A/B (одно и двухместные), которое было взято на вооружение Швецией в 1996 году, является максимально маневренным и выпускалось до 2002 года. С тех пор начался процесс модификации, появилась новая версия C/D (которую Украина может получить уже в этом году) и изготовление таких самолетов продолжалось до 2015 года. Авиаэксперт отметил, что их не стоит расценивать как устаревшие, они вполне современные.

Тогда, по словам Криволапа, Швеция не была в НАТО и соответственно продавать эти самолеты странам Альянса, не будучи в его составе, для нее было почти невозможно. Но шведы смогли это сделать, они их по лизингу отправили в Чехию. Эти самолеты купила и Венгрия, страна в 2022 году проводила патрулирование в странах Балтии и тогда показала реальные характеристики применения, учитывая эксплуатационную надежность.

В процессе было привлечено 80 человек и 4 самолета, но технических специалистов всего 29. Для обслуживания самолета, когда он приземлялся, надо было от 5 до 20 минут, чтобы его заправить, проверить системы, отправить с новым военным авиаснаряжением. Это показало существенно другой подход к организации эксплуатации,

– озвучил Криволап.

По словам авиаэксперта, этот самолет считается самым дешевым, учитывая расходы на его эксплуатацию. 1 час стоит от 4 до 5 тысяч долларов, для сравнения в случае с F-16 сумма достигает 25 тысяч. Если F-16 было выпущено уже ориентировочно 5 тысяч единиц, то Saab Gripen – до 320.

Современную версию E/F Швеция начала производить после 2015 года. А когда стала членом НАТО, ряд государств захотели приобрести у нее от 15 до 20 единиц. Сейчас среди желающих и Украина. Однако на закупку предусмотрена очередь.

Об отличии концепции F-16 и Gripen

Украина получит шведские Gripen после того, как уже освоила американские F-16. Как заметил авиаэксперт, говорится о разных идеологических платформах по своей идеологии. В случае с США – глобальная логистика, дисциплина, описание всех процессов. Шведская концепция предполагает другой подход, когда все, что можно, надо делать на взлетно-посадочной полосе или автобане, где эти самолеты могут садиться.

Им хватает 800 метров, чтобы совершить посадку, иногда – 600 в зависимости от того как много веса (вооружения) несут на себе. Концепция такова: выезжают 2 человека на машине и полностью обслуживают самолет. А если надо провести более серьезные работы – тогда это возможно сделать уже на заводе. Замена двигателя на шведском самолете Saab происходит в течение часа,

– рассказал Криволап.

Подытоживая, авиационный эксперт подчеркнул, что получение Украиной самолетов Saab 39 Gripen открывает совершенно новые возможности. Ведь они способны нести на себе широкий спектр вооружения: и то, которое изготавливает Европа, и то, что производится в США.

Украинские пилоты проходят обучение на Gripen

Напомним, глава министерства обороны Швеции Пол Йонсон сообщил, что продолжается процесс обучения пилотов из Украины, а также техперсонала на самолетах Gripen, которые наше государство планирует получить. Он также заверил, что подготовка будет расширена и подчеркнул, что версия истребителей C/D является совместимой с вооружением AMRAAM, IRIS-T, дальнобойными ракетами Meteor.

Президент Украины также озвучил, что летчики проводят тренировочные миссии, осуществляется расширение необходимой инфраструктуры для их подготовки. По словам Зеленского, в декабре 2026 – январе 2027 годов в Украину могут быть направлены первые истребители Gripen вместе с пилотами.