Літатимуть далі і довше: як модернізували БпЛА Hornet, який блокує сухопутний шлях росіян у Крим

Дрони Hornet тепер зможуть літати ще далі та ще довше завдяки запуску з аеростата. Ці безпілотники дедалі частіше атакують російську логістику на Донеччині та сухопутному коридорі до Криму.

Детальніше про це повідомили у Defense Express.

Як тепер запускатимуть Hornet?

На відео компанії KettleTech Labs видно випробування нового аеростату. Він призначений для підйому та скидання ударних безпілотників Hornet фірми Swift Beat LLC.

Під час тесту аеростат із дроном піднявся на висоту до 8 250 метрів та самостійно скинув БпЛА. Після скидання Hornet сам вирівнявся, почав планувати та упав приблизно за 42 кілометри від точки запуску.

Експерти звернули увагу на заряд Hornet, який на момент падіння становив 95%. Це означає можливість продовження польоту після планування вже з використанням власного двигуна. Економія заряду батареї дозволяє виконувати різкі маневри або зберігати швидкість на завершальному етапі польоту під час ураження цілі.

Щодо дальності польоту, то за наявними даними вона становить приблизно 150 кілометрів без додаткових систем, з бойовою частиною 4 – 5 кілограми та загальною масою до 15 кілограмів. А за умови запуску з аеростата дрон може вдарили по цілі за 190 – 200 кілометрів.

Але тут варто зазначити, що аеростату немає нічого заважати скинути Hornet на більшій відстані від місця зльоту. Для цього необхідно лише розрахувати та спіймати необхідний напрям вітру та висоту. Сам скид також відбувається автоматично без участі оператора, за запрограмованою висотою, геозоною чи таймером,

– розповіли у виданні.

Майже не обмеженою стає дальність польоту дрона за використання антени супутникового зв'язку Starlink. Залежить вона тут лише від напрямку вітру та зони покриття Starlink.

Окремо експерти зазначили, що така схема ускладнює перехоплення. Для збиття ворогу доведеться використати зенітні ракети, що дорожчі за сам БпЛА.

Річ у тім, що Hornet разом з аеростатом мають малу ефективну площу розсіювання та майже не виділяють тепло, за умови вимкненого двигуна,

– зауважили експерти.

Модернізація інших дронів

Раніше повідомлялось, що компанія Vyriy Industries модернізувала дрон-камікадзе "Блискавка". Після встановлення аеродинамічного обтікача дальність польоту підвищилась приблизно на 30%. До того ж БпЛА став більш стабільним у повітрі.

Наразі "Блискавка" може нести бойову частину 8 кілограмів, досягати висоти польоту до 2000 метрів та летіти зі швидкістю до 140 кілометрів на годину.