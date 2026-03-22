Росія роками спокушає Індію винищувачами Су-57, а та поки крутить носом, – Defense Express
- Індія вийшла зі спільного з Росією проєкту щодо Су-57 у 2018 році через невідповідність вимогам п'ятого покоління.
- Індія розглядає участь у міжнародних проєктах винищувача шостого покоління та розробляє власний винищувач AMCA, що робить закупівлю Су-57 малоймовірною.
Ще у 2018 році Індія вийшла зі спільного з Росією проєкту щодо Су-57, пояснивши це тим, що літак не відповідає вимогам п'ятого покоління. Попри це, Москва й надалі намагалася просувати його на індійський ринок.
Зараз Нью-Делі розглядає можливість долучитися до одного з двох міжнародних проєктів винищувача шостого покоління – британсько-італійсько-японським Tempest або французько-німецько-іспанським FCAS. Через це ймовірність закупівлі Су-57 видається сумнівною. Про це пише Defense Express.
Дивіться також Залишилось тільки 3 борти: льотчик-інструктор вказав на особливість знищення літака А-50
Чому Індія може відмовитися від російських Су-57?
Москва зараз активно пропонує Індії свій винищувач, обіцяючи додаткові переваги – зокрема новий двигун і перспективну версію літака, яка поки існує лише на папері.
У Делі, за повідомленнями, серйозно розглядають цю пропозицію, хоча ще у 2018 році відмовилися від спільного проєкту, заявивши, що літак не відповідає їхнім вимогам.
До того ж Індія підтвердила плани створити власний винищувач 5-го покоління AMCA. Прагнення швидко приєднатися до проєкту шостого покоління разом із інвестиціями у власну розробку потребуватиме величезних витрат. Загальна вартість програми шостого покоління оцінюється у понад 50 мільярдів євро.
Тобто навіть, якщо Індія стане четвертим учасником одного з проєктів, це обійдеться їй приблизно в 12,5 мільярда євро, а якщо вона замінить Німеччину у проєкті FCAS – у понад 16,5 мілярда євро. Власна розробка AMCA теж потребуватиме великих грошей через масштаб технологій, які Індія планує освоїти.
Окрім грошей, ключовим для Індії є поступове оновлення авіапарку. Зараз країна отримує французькі Rafale і планує замовити ще 114 літаків, щоб довести їхню кількість до приблизно 150 (ще 26 замовлено для ВМС у палубній версії).
Основу ВПС Індії складають близько 260 російських Су-30МКІ, але їхня кількість поступово зменшується через аварії – на початку березня вже втрачено 14 літаків, що становить 5% парку. Ці винищувачі продовжать експлуатуватися за рахунок модернізацій, як власними силами, так і можливо за допомогою Росії.
У той же час понад 50 МіГ-29 активно використовуються, але про їхнє подальше оновлення поки нічого не відомо. Щоб закрити прогалину після виведення з експлуатації МіГ-21 (яких втрачено понад 60%), Індія розвиває власний Tejas.
Проєкт стикається з труднощами – лише за останні два роки втрачено три літаки, але для Делі завершити Tejas – питання престижу, адже роботу над ним розпочали ще в 1980-х.
Більшість програм плануються до середини-кінця 2030-х років. Постачання AMCA очікується з 2035 року, хоча терміни можуть зсунутися. Цього ж року орієнтовно планується готовність Tempest, тоді як перспективи FCAS наразі менш визначені.
Отже, до 2040 року Індія має розраховувати на модернізовані Су-30, нові Rafale, значну кількість Tejas, перші власні AMCA і винищувачі шостого покоління. У цьому плані місце для Су-57 видається досить сумнівним.
Втім, Індія інколи ухвалює неочікувані рішення – наприклад, продовжує закупівлі російських систем С-400, навіть попри затримки з виконанням попередніх контрактів.
Що відомо про російський винищувач Су-57?
- Російський Су-57 Felon – винищувач 5-го покоління. За зовнішнім виглядом Су-57 відповідає стелс-дизайну: фюзеляж злитий із крилами, форми згладжені.
- Літак розвиває швидкість до 2450 кілометрів за годину і має дальність приблизно 3500 кілометрів, чим трохи поступається F-22. Співвідношення тяги до ваги у Су-57 теж може бути гіршим, що зменшує його ефективність у повітряному бою.
- Су-57 оснащений РЛС з активною фазованою решіткою, системами радіоелектронної боротьби та інфрачервоною системою пошуку і стеження (IRST), подібною до F/A-18.
- Проте про комп'ютерні системи, сенсори та інтеграцію з безпілотниками відомо мало.
- Наразі на озброєнні Росії від 4 до 15 таких літаків.
- За словами авіаексперта Валерія Романенка, Су-57 має багато проблем. Він хоч і створений за стелс-технологією, проте погано приховує тепловий слід і оснащений звичайними двигунами від Су-30СМ та Су-35. Центральний комп'ютер літака, який керує авіонікою та наведенням зброї, працює ненадійно. Через це виробництво скоротили: замість шести літаків у 2022 році у 2023 випустили лише два. Серійне виробництво Су-57 стоїть під питанням через нестачу електроніки та санкції. Окупанти планують випустити 70 літаків до 2027 року. На той час у НАТО вже буде понад 700 F-35.