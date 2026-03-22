Росія роками спокушає Індію винищувачами Су-57, а та поки крутить носом, – Defense Express

Ще у 2018 році Індія вийшла зі спільного з Росією проєкту щодо Су-57, пояснивши це тим, що літак не відповідає вимогам п'ятого покоління. Попри це, Москва й надалі намагалася просувати його на індійський ринок.

Зараз Нью-Делі розглядає можливість долучитися до одного з двох міжнародних проєктів винищувача шостого покоління – британсько-італійсько-японським Tempest або французько-німецько-іспанським FCAS. Через це ймовірність закупівлі Су-57 видається сумнівною. Про це пише Defense Express.

Чому Індія може відмовитися від російських Су-57?

Москва зараз активно пропонує Індії свій винищувач, обіцяючи додаткові переваги – зокрема новий двигун і перспективну версію літака, яка поки існує лише на папері.

У Делі, за повідомленнями, серйозно розглядають цю пропозицію, хоча ще у 2018 році відмовилися від спільного проєкту, заявивши, що літак не відповідає їхнім вимогам.

До того ж Індія підтвердила плани створити власний винищувач 5-го покоління AMCA. Прагнення швидко приєднатися до проєкту шостого покоління разом із інвестиціями у власну розробку потребуватиме величезних витрат. Загальна вартість програми шостого покоління оцінюється у понад 50 мільярдів євро.

Тобто навіть, якщо Індія стане четвертим учасником одного з проєктів, це обійдеться їй приблизно в 12,5 мільярда євро, а якщо вона замінить Німеччину у проєкті FCAS – у понад 16,5 мілярда євро. Власна розробка AMCA теж потребуватиме великих грошей через масштаб технологій, які Індія планує освоїти.

Окрім грошей, ключовим для Індії є поступове оновлення авіапарку. Зараз країна отримує французькі Rafale і планує замовити ще 114 літаків, щоб довести їхню кількість до приблизно 150 (ще 26 замовлено для ВМС у палубній версії).

Основу ВПС Індії складають близько 260 російських Су-30МКІ, але їхня кількість поступово зменшується через аварії – на початку березня вже втрачено 14 літаків, що становить 5% парку. Ці винищувачі продовжать експлуатуватися за рахунок модернізацій, як власними силами, так і можливо за допомогою Росії.

У той же час понад 50 МіГ-29 активно використовуються, але про їхнє подальше оновлення поки нічого не відомо. Щоб закрити прогалину після виведення з експлуатації МіГ-21 (яких втрачено понад 60%), Індія розвиває власний Tejas.

Проєкт стикається з труднощами – лише за останні два роки втрачено три літаки, але для Делі завершити Tejas – питання престижу, адже роботу над ним розпочали ще в 1980-х.

Більшість програм плануються до середини-кінця 2030-х років. Постачання AMCA очікується з 2035 року, хоча терміни можуть зсунутися. Цього ж року орієнтовно планується готовність Tempest, тоді як перспективи FCAS наразі менш визначені.

Отже, до 2040 року Індія має розраховувати на модернізовані Су-30, нові Rafale, значну кількість Tejas, перші власні AMCA і винищувачі шостого покоління. У цьому плані місце для Су-57 видається досить сумнівним.

Втім, Індія інколи ухвалює неочікувані рішення – наприклад, продовжує закупівлі російських систем С-400, навіть попри затримки з виконанням попередніх контрактів.

Що відомо про російський винищувач Су-57?