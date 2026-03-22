Россия годами соблазняет Индию истребителями Су-57, а та пока воротит носом, – Defense Express
- Индия вышла из совместного с Россией проекта по Су-57 в 2018 году из-за несоответствия требованиям пятого поколения.
- Индия рассматривает участие в международных проектах истребителя шестого поколения и разрабатывает собственный истребитель AMCA, что делает закупку Су-57 маловероятной.
Еще в 2018 году Индия вышла из совместного с Россией проекта по Су-57, объяснив это тем, что самолет не соответствует требованиям пятого поколения. Несмотря на это, Москва и в дальнейшем пыталась продвигать его на индийский рынок.
Сейчас Нью-Дели рассматривает возможность приобщиться к одному из двух международных проектов истребителя шестого поколения – британско-итальянско-японским Tempest или французско-немецко-испанским FCAS. Из-за этого вероятность закупки Су-57 представляется сомнительной. Об этом пишет Defense Express.
Смотрите также Осталось только 3 борта: летчик-инструктор указал на особенность уничтожения самолета А-50
Почему Индия может отказаться от российских Су-57?
Москва сейчас активно предлагает Индии свой истребитель, обещая дополнительные преимущества – в частности новый двигатель и перспективную версию самолета, которая пока существует только на бумаге.
В Дели, по сообщениям, серьезно рассматривают это предложение, хотя еще в 2018 году отказались от совместного проекта, заявив, что самолет не соответствует их требованиям.
К тому же Индия подтвердила планы создать собственный истребитель 5-го поколения AMCA. Стремление быстро присоединиться к проекту шестого поколения вместе с инвестициями в собственную разработку потребует огромных затрат. Общая стоимость программы шестого поколения оценивается в более чем 50 миллиардов евро.
То есть даже, если Индия станет четвертым участником одного из проектов, это обойдется ей примерно в 12,5 миллиарда евро, а если она заменит Германию в проекте FCAS – в более чем 16,5 милярда евро. Собственная разработка AMCA тоже потребует больших денег из-за масштаба технологий, которые Индия планирует освоить.
Кроме денег, ключевым для Индии является постепенное обновление авиапарка. Сейчас страна получает французские Rafale и планирует заказать еще 114 самолетов, чтобы довести их количество до примерно 150 (еще 26 заказано для ВМС в палубной версии).
Основу ВВС Индии составляют около 260 российских Су-30МКИ, но их количество постепенно уменьшается из-за аварий – в начале марта уже потеряно 14 самолетов, что составляет 5% парка. Эти истребители продолжат эксплуатироваться за счет модернизаций, как собственными силами, так и возможно с помощью России.
В то же время более 50 МиГ-29 активно используются, но об их дальнейшем обновлении пока ничего не известно. Чтобы закрыть пробел после вывода из эксплуатации МиГ-21 (которых потеряно более 60%), Индия развивает собственный Tejas.
Проект сталкивается с трудностями – только за последние два года потеряно три самолета, но для Дели завершить Tejas – вопрос престижа, ведь работу над ним начали еще в 1980-х.
Большинство программ планируются до середины-конца 2030-х годов. Поставка AMCA ожидается с 2035 года, хотя сроки могут сдвинуться. В этом же году ориентировочно планируется готовность Tempest, тогда как перспективы FCAS пока менее определены.
Итак, к 2040 году Индия должна рассчитывать на модернизированные Су-30, новые Rafale, значительное количество Tejas, первые собственные AMCA и истребители шестого поколения. В этом плане место для Су-57 представляется весьма сомнительным.
Впрочем, Индия иногда принимает неожиданные решения – например, продолжает закупки российских систем С-400, даже несмотря на задержки с выполнением предыдущих контрактов.
Что известно о российском истребителе Су-57?
- Российский Су-57 Felon – истребитель 5-го поколения. По внешнему виду Су-57 соответствует стелс-дизайну: фюзеляж слит с крыльями, формы сглажены.
- Самолет развивает скорость до 2450 километров в час и имеет дальность примерно 3500 километров, чем немного уступает F-22. Соотношение тяги к весу у Су-57 тоже может быть хуже, что уменьшает его эффективность в воздушном бою.
- Су-57 оснащен РЛС с активной фазированной решеткой, системами радиоэлектронной борьбы и инфракрасной системой поиска и слежения (IRST), подобной F/A-18.
- Однако о компьютерных системах, сенсорах и интеграции с беспилотниками известно мало.
- Сейчас на вооружении России от 4 до 15 таких самолетов.
- По словам авиаэксперта Валерия Романенко, Су-57 имеет много проблем. Он хоть и создан по стелс-технологии, однако плохо скрывает тепловой след и оснащен обычными двигателями от Су-30СМ и Су-35. Центральный компьютер самолета, который управляет авионикой и наведением оружия, работает ненадежно. Поэтому производство сократили: вместо шести самолетов в 2022 году в 2023 году выпустили только два. Серийное производство Су-57 стоит под вопросом из-за недостатка электроники и санкций. Оккупанты планируют выпустить 70 самолетов до 2027 года. К тому времени у НАТО уже будет более 700 F-35.