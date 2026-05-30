Грізна річ, – авіаексперт сказав, чому ОТРК "Іскандер" важко знищити

Вночі 30 травня українські дрони летіли на Таганрог. Зокрема, на пусковій позиції було знищено ОТРК "Іскандер".

Авіаційний експерт Костянтин Криволап зауважив 24 Каналу, що такі цілі дуже складно ліквідовувати. Щодо знищення комплексів "Іскандер" є певна проблема.

Читайте також На порятунок є лічені хвилини: що відомо про ракети "Іскандер", якими Росія атакувала 24 березня

"Це грізна штука. Навколо нашого кордону їх було до 60. У 2022 було 48, потім їх збільшили до 60. Потім ми там трохи прорідили. Зараз, наскільки я розумію, десь 52 – 54. Ми періодично намагаємося знищити їх", – сказав він.

Яка проблема щодо ОТРК "Іскандер"?

Костянтин Криволап розповів, що комплекс може тягнути і балістичну "Іскандер-М", і крилату ракету "Іскандер-К". До ночі була серйозна кількість крилатих ракет, які з'явилися незрозуміло звідки. Найімовірніше, це були "Іскандер-К", які заходили з півночі та сходу.

Для нас основна проблема цього комплексу у тому, що він виходить на марші. Перехопити його можна, але складно. У Криму ми таке вже робили. А от Курська, Бєлгородська і Брянська області, вони там виходять потайки, серед лісів. Не завжди їх можна вирахувати там. Виходить на позицію і за 20 хвилин розгортається, завдає удару. Ми не завжди встигаємо щось зробити, щоб їх перехопити,

– пояснив авіаексперт.

На його думку, з появою балістичної зброї на рівні Middle Strike, ракети FP-7, Україна зможе перехоплювати ОТРК "Іскандер" досить ефективно. Безпілотну авіацію важко перехопити, тому що вона досить довго летить.

Криволап про знищення ОТРК "Іскандер": дивіться відео

Що відомо про дронову атаку на Таганрог?

У ніч на 30 травня українські безпілотники атакували Таганрог. Сили безпілотних систем вдарили по військовому аеродрому. Зокрема, там уразили 2 літаки Ту-142.

Також на околицях Таганрога на пусковій позиції СБС знищили ОТРК "Іскандер". Це російський оперативно-тактичний ракетний комплекс, який здійснює запуск ракет "земля – земля".

Командувач СБС ЗСУ Роберт Бровді додав, що були уражені також інші цілі. Зокрема, на воді.