До кінця року в Україні можуть випробувати дешевший аналог Patriot, – Штилерман
Співзасновник української оборонної компанії Fire Point Денис Штилерман повідомив, що його компанія бере участь у європейському проєкті Freya. Ціль якого – створення системи ППО, яка зможе збивати балістичні ракети.
Наразі це можуть робити лише американські Patriot. Про це повідомляє 24 Канал.
Що обіцяють у FP?
Головний конструктор Fire Point розповів, що до кінця 2026 року Україна планує провести тестування такої системи. Проте, за його словами, це вимагає швидкості.
Він сказав, що будь-який медійний скандал дуже заважає, і що компанія вже втратила місяць на те, щоб довести відсутність зв'язків з бізнесменом Тимуром Міндичем, який є головним фігурантом "плівок Міндіча".
Штилерман подякував НАБУ за допомогу. Конструктор повідомив, що антикорупційні органи надали листа, в якому заявили, що проти компанії Fire Point та її директорів немає жодної кримінальної справи. Цей лист задовольнив європейські фірми, які бажають продовжувати співпрацю з українською оборонною компанією.
Останні українські розробки:
Україна наблизилася до впровадження власної лазерної системи протиповітряної оборони. Комплекс "Тризуб", який розробляє компанія Celebra Tech, уже пройшов фінальний етап випробувань. Україна може стати другою країною світу після Ізраїлю, яка фактично інтегрує лазерну ППО у систему оборони. За інформацією розробників, комплекс здатний ефективно знищувати FPV-дрони на відстані до 800 – 900 метрів. Розвідувальні безпілотники система може уражати на дистанції до 1,5 кілометра, виводячи з ладу оптику, електроніку та елементи корпусу.
Дрони Hornet тепер зможуть літати ще далі та ще довше завдяки запуску з аеростата. Ці безпілотники дедалі частіше атакують російську логістику на Донеччині та сухопутному коридорі до Криму. Під час тесту аеростат із дроном піднявся на висоту до 8 250 метрів та самостійно скинув БпЛА. Після скидання Hornet сам вирівнявся, почав планувати та упав приблизно за 42 кілометри від точки запуску.