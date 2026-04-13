Україна вперше запустила ракети в космос: що відомо про таємні операції ГУР

За час повномасштабного вторгнення Росії Україна двічі здійснила запуск ракет у космос. Усі результати були зафіксовані різними технічними засобами.

Про космічні операції ГУР розповів народний депутат Федір Веніславський в інтерв'ю для "РБК-Україна".

Як Україна запустила ракети в космос?

Веніславський розповів, що Україна вже двічі запустила ракети в космос:

перший запуск – понад 100 кілометрів;

другий запуск – 204 кілометри.

Це унікальна ситуація для країни, яка перебуває у стані повномасштабної війни. Тобто Україна вже має технічні можливості протидіяти подібним засобам нападу ворога та уражати їх у космосі,

– зазначив Веніславський.

За словами нардепа, запуски важко назвати випробувальними, тому що вони виконувалися в реальних бойових умовах під керівництвом Кирила Буданова (ексглава ГУР – 24 Канал).

Веніславський наголосив, що Україна вже має ракети, про які майже не повідомляється, здатні вражати цілі на відстані до 500 кілометрів і розвивати гіперзвукову швидкість.

Він додав, що такі системи вже успішно застосовуються, а їх основне призначення – це виконання нестандартних операцій.

Що відомо про українські балістичні ракети?