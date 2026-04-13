Military 24 Зброя і технології Україна вперше запустила ракети в космос: що відомо про таємні операції ГУР
13 квітня, 10:00
Данило Муринський
Основні тези
  • Україна двічі запустила ракети в космос під час повномасштабного вторгнення Росії.
  • Перший запуск відбувся на висоту 100 кілометрів, а другий – 204 кілометри.

За час повномасштабного вторгнення Росії Україна двічі здійснила запуск ракет у космос. Усі результати були зафіксовані різними технічними засобами.

Про космічні операції ГУР розповів народний депутат Федір Веніславський в інтерв'ю для "РБК-Україна".

Як Україна запустила ракети в космос?

Веніславський розповів, що Україна вже двічі запустила ракети в космос:

  • перший запуск – понад 100 кілометрів;
  • другий запуск – 204 кілометри.

Це унікальна ситуація для країни, яка перебуває у стані повномасштабної війни. Тобто Україна вже має технічні можливості протидіяти подібним засобам нападу ворога та уражати їх у космосі,
– зазначив Веніславський.

За словами нардепа, запуски важко назвати випробувальними, тому що вони виконувалися в реальних бойових умовах під керівництвом Кирила Буданова (ексглава ГУР – 24 Канал).

Веніславський наголосив, що Україна вже має ракети, про які майже не повідомляється, здатні вражати цілі на відстані до 500 кілометрів і розвивати гіперзвукову швидкість.

Він додав, що такі системи вже успішно застосовуються, а їх основне призначення – це виконання нестандартних операцій.

Що відомо про українські балістичні ракети?

  • Головний редактор Defense Express Олег Катков розповів 24 Каналу, що українська балістика може проривати захист Москви, й хоча б одна з ракет проб'є оборону країни-агресорки. Проте деякі регіони Росії захищені унікальною системою ПРО.

  • Компанія Fire Point планує створити балістичну ракету з дальністю 850 кілометрів до середини 2026 року. Директор компанії заявив, що ці ракети буде важко збити, навіть для систем ППО, таких як Patriot.

  • В Reuters зазначили, що російська столиця найближчим часом може опинитися в зоні досяжності українського балістичного озброєння. Компанія Fire Point наразі завершує розробку двох надзвукових балістичних ракет.