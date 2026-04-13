Україна вперше запустила ракети в космос: що відомо про таємні операції ГУР
- Україна двічі запустила ракети в космос під час повномасштабного вторгнення Росії.
- Перший запуск відбувся на висоту 100 кілометрів, а другий – 204 кілометри.
За час повномасштабного вторгнення Росії Україна двічі здійснила запуск ракет у космос. Усі результати були зафіксовані різними технічними засобами.
Про космічні операції ГУР розповів народний депутат Федір Веніславський в інтерв'ю для "РБК-Україна".
Як Україна запустила ракети в космос?
Веніславський розповів, що Україна вже двічі запустила ракети в космос:
- перший запуск – понад 100 кілометрів;
- другий запуск – 204 кілометри.
Це унікальна ситуація для країни, яка перебуває у стані повномасштабної війни. Тобто Україна вже має технічні можливості протидіяти подібним засобам нападу ворога та уражати їх у космосі,
– зазначив Веніславський.
За словами нардепа, запуски важко назвати випробувальними, тому що вони виконувалися в реальних бойових умовах під керівництвом Кирила Буданова (ексглава ГУР – 24 Канал).
Веніславський наголосив, що Україна вже має ракети, про які майже не повідомляється, здатні вражати цілі на відстані до 500 кілометрів і розвивати гіперзвукову швидкість.
Він додав, що такі системи вже успішно застосовуються, а їх основне призначення – це виконання нестандартних операцій.
Що відомо про українські балістичні ракети?
Головний редактор Defense Express Олег Катков розповів 24 Каналу, що українська балістика може проривати захист Москви, й хоча б одна з ракет проб'є оборону країни-агресорки. Проте деякі регіони Росії захищені унікальною системою ПРО.
Компанія Fire Point планує створити балістичну ракету з дальністю 850 кілометрів до середини 2026 року. Директор компанії заявив, що ці ракети буде важко збити, навіть для систем ППО, таких як Patriot.
В Reuters зазначили, що російська столиця найближчим часом може опинитися в зоні досяжності українського балістичного озброєння. Компанія Fire Point наразі завершує розробку двох надзвукових балістичних ракет.