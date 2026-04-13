Украина впервые запустила ракеты в космос: что известно о тайных операциях ГУР
За время полномасштабного вторжения России Украина дважды осуществила запуск ракет в космос. Все результаты были зафиксированы различными техническими средствами.
О космических операциях ГУР рассказал народный депутат Федор Вениславский в интервью для "РБК-Украина".
Как Украина запустила ракеты в космос?
Вениславский рассказал, что Украина уже дважды запустила ракеты в космос:
- первый запуск – более 100 километров;
- второй запуск – 204 километра.
Это уникальная ситуация для страны, которая находится в состоянии полномасштабной войны. То есть Украина уже имеет технические возможности противодействовать подобным средствам нападения врага и поражать их в космосе,
– отметил Вениславский.
По словам нардепа, запуски трудно назвать испытательными, потому что они выполнялись в реальных боевых условиях под руководством Кирилла Буданова (экс-глава ГУР – 24 Канал).
Вениславский отметил, что Украина уже имеет ракеты, о которых почти не сообщается, способные поражать цели на расстоянии до 500 километров и развивать гиперзвуковую скорость.
Он добавил, что такие системы уже успешно применяются, а их основное назначение – это выполнение нестандартных операций.
Что известно об украинских баллистических ракетах?
Главный редактор Defense Express Олег Катков рассказал 24 Каналу, что украинская баллистика может прорывать защиту Москвы, и хотя бы одна из ракет пробьет оборону страны-агрессора. Однако некоторые регионы России защищены уникальной системой ПРО.
Компания Fire Point планирует создать баллистическую ракету с дальностью 850 километров к середине 2026 года. Директор компании заявил, что эти ракеты будет трудно сбить, даже для систем ПВО, таких как Patriot.
В Reuters отметили, что российская столица в ближайшее время может оказаться в зоне досягаемости украинского баллистического вооружения. Компания Fire Point сейчас завершает разработку двух сверхзвуковых баллистических ракет.