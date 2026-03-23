Містить іноземні компоненти: розвідка розкрила нові можливості дрона, яким атакували Київ
- ГУР розкрило деталі про російські БпЛА "Ланцет" і "Скальпель", включаючи 3D-моделі та походження електронних компонентів.
- Обидва дрони мають іноземні компоненти, більшість з яких походять зі США, Швейцарії та Китаю, що свідчить про доступ Росії до технологій попри санкції.
ГУР оприлюднило детальну інформацію про російські БпЛА "Ланцет" і "Скальпель". Зокрема, вперше представлено їхні 3D-моделі, складові та походження електронних компонентів.
Російські війська 16 березня здійснили атаку на центр Київ із застосуванням баражуючого боєприпасу "Ланцет". Про це йдеться у повідомленні ГУР.
Що відомо про дрон, яким атакувала Київ?
Уламки БпЛА у центрі Києва ідентифікували саме як "Ланцет", що може свідчити про зміну його функціоналу. Раніше такі БпЛА використовували переважно для ураження техніки та вогневих позицій на тактичній і оперативній глибині, однак тепер їх застосування розширюється.
"Ланцет" виробляє компанія Zala Aero Group, пов'язана з концерном Калашников. Його менш відомий аналог – "Скальпель", розроблений конструкторським бюро "Восток", який через Х-подібну форму крил називають "молодшим братом" "Ланцета".
Обидва безпілотники керуються оператором у режимі реального часу. Водночас у "Ланцеті" російські розробники намагаються впроваджувати елементи автономного наведення, зокрема із застосуванням модулів штучного інтелекту на базі технологій Nvidia.
Компоненти у російському дроні "Ланцент" / Інфографіка ГУР
Загалом у складі "Ланцета" та "Скальпеля" ідентифіковано 62 електронні компоненти. Більшість із них має іноземне походження – передусім зі США, а також зі Швейцарії та Китаю, що свідчить про доступ Росії до критичних технологій попри санкції.
Що відомо про інші дрони, які застосовує Росія?
Прикордонники знищили рідкісний російський дрон СКАТ 450М, вартістю близько 400 тисяч доларів. Цей дрон використовується для розвідки, оснащений оптичною та тепловізійною апаратурою, і його важко виявити на радарах.
Крім того, Росія атакувала Україну новим БпЛА "Клин", який було збито українською ППО. БпЛА "Клин" має бойову частину до 5 кілограмів, дальність польоту до 120 кілометрів та сучасний акумулятор Li-AFB.
Також важливо зазначити, що нещодавно українські захисники збили ударний безпілотник, який виконував роль так званого "дрона – матки". Росіяни оснастили його двома FPV-дронами, які мали також атакувати цілі.