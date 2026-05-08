Лазер "Тризуб" збиватиме ворожі "Шахеди": що відомо про нову українську зброю

В Україні представили новий лазерний комплекс "Тризуб". Він призначений для ураження ворожих безпілотників і вже інтегрований у мобільну причіпну систему.

Про це "Мілітарному" повідомили у компанії, яка розробила лазер, Celebra Tech.

Що відомо про новий лазер "Тризуб"?

Український модернізований лазерний комплекс "Тризуб" інтегрували у мобільну систему протидії безпілотниками – від FPV-дронів до розвідувальних апаратів.

Станом на зараз українська розробка проходить фінальні випробування та готується до офіційної презентації. Втім, вже на етапі випробувань система показує високі результати. Вона ефективно атакує розвідувальні ворожі безпілотники на відстані до 1 500 метрів, а для FPV-дронів робоча зона ураження становить приблизно 800 – 900 метрів.

Водночас розробники зазначають, що це не фінальні можливості комплексу – планується розширювати його потенціал для боротьби із більшими цілями.

"На сьогодні "Тризуб" практично здатен досягати цілі на відстані 5 кілометрів – це дозволить ефективно збивати БпЛА типу "Шахед"

– зазначили у Celebra Tech.

Завдяки причіпній платформі система отримує високу мобільність і може оперативно переміщатися на різні ділянки фронту. Це робить її ефективним рішенням для швидкого посилення та прикриття військових позицій у складних умовах.

Окрім цього, система також може застосовуватись для охорони стратегічно важливих об'єктів, зокрема промислових підприємств, і потенційно може інтегруватись у приватні комплекси протиповітряної оборони. Також розглядається можливість використання лазерної установки для дистанційного розмінування територій.

Важливо! Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат нещодавно зауважив. що через масовані російські атаки на Україну сили ППО зіштовхуються із дефіцитом ракет для систем ППО Patriot, NASAMS та IRIS-T. Ігнат уточнив, що запаси боєприпасів закінчуються дедалі швидше через виснажливі російські обстріли. За словами полковника, подекуди України доводиться просити у союзників по 5 – 10 ракет.

Які цікаві функції впровадили у лазер "Тризуб"?

Інженери інтегрували в систему модуль донаведення на базі штучного інтелекту, який автоматично захоплює ціль і супроводжує її без постійного втручання оператора.

Також лазерний комплекс синхронізовано із радіолокаційними станціями – це забезпечує точне визначення траєкторії польоту дронів та скорочує час реакції системи, дозволяючи уражати ціль із високою точністю.

Лазерний промінь б'є точно в ціль, виводячи з ладу електроніку або підпалюючи корпус БПЛА.

Історія створення "Тризуба"

Нагадаємо, що перші згадки про подібне озброєння з'явились ще у грудні 2024 року. Тоді про це повідомив перший командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський. Відтоді конструктори пройшли шлях від сирого концепту до повноцінного бойового зразка.

Вже у квітні 2025 року пройшли перші випробування "Тризуба" у дії. Під час демонстрації "Тризуб" успішно вразив наземну мішень. Особливу увагу привернуло випробування проти оптоволоконного FPV-дрона. Тоді лазер зміг миттєво засліпити камеру апарата. Це робить дрон абсолютно некерованим і ворог втрачає картинку і контроль над ситуацією.

8 травня вперше стало відомо про збиття українськими перехоплювачами P1-SUN нового типу російської загрози – безпілотників "Гербера", які несуть на собі FPV-дрони. Компанія SkyFall у коментарі 24 Каналу заявила, що за одну добу перехоплювачам P1-SUN вдалось знешкодити п'ять подібних російських апаратів.

У Стамбулі нещодавно пройшла виставка озброєння SAHA Expo 2026. Там також були представлені українські виробники, зокрема Fire Point. Цікаво, що там крилата ракета "Фламінго" була представлена як дрон. Імовірно, припускають фахівці, компанія хоче вийти на міжнародний ринок. На виставці продемонстрували макет самої ракети на пусковій установці-причепі – це "демонструє ставку на дешевизну та простоту". Пізніше у Fire Point зауважили, що так відбувається, оскільки БпЛА мають певні пільги та регуляторні переваги в українському законодавстві, яких немає для ракет.

Зауважимо, наразі на озброєнні в України значний арсенал дронів і ракет, які здатні долетіти до Москви, мовиться про дрони "Січень", "Лютий" та FP-1 з дальністю до 2000 кілометрів. Водночас крилата ракета FP-5 "Фламінго" має дальність до 3000 кілометрів, а загадковий дрон, про який нещодавно згадував президент Зеленський, здатен долати відстань у 3000 кілометрів.