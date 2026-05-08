Об этом "Милитарному" сообщили в компании, которая разработала лазер, Celebra Tech.

Что известно о новом лазере "Тризуб"?

Украинский модернизированный лазерный комплекс "Тризуб" интегрировали в мобильную систему противодействия беспилотниками – от FPV-дронов до разведывательных аппаратов.

По состоянию на сейчас украинская разработка проходит финальные испытания и готовится к официальной презентации. Впрочем, уже на этапе испытаний система показывает высокие результаты. Она эффективно атакует разведывательные вражеские беспилотники на расстоянии до 1 500 метров, а для FPV-дронов рабочая зона поражения составляет примерно 800 – 900 метров.

В то же время разработчики отмечают, что это не финальные возможности комплекса – планируется расширять его потенциал для борьбы с большими целями.

"На сегодня "Тризуб" практически способен достигать цели на расстоянии 5 километров – это позволит эффективно сбивать БпЛА типа "Шахед"

– отметили в Celebra Tech.

Благодаря прицепной платформе система получает высокую мобильность и может оперативно перемещаться на различные участки фронта. Это делает ее эффективным решением для быстрого усиления и прикрытия военных позиций в сложных условиях.

Кроме этого, система также может применяться для охраны стратегически важных объектов, в частности промышленных предприятий, и потенциально может интегрироваться в частные комплексы противовоздушной обороны. Также рассматривается возможность использования лазерной установки для дистанционного разминирования территорий.

Важно! Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат недавно заметил. что из-за массированных российских атак на Украину силы ПВО сталкиваются с дефицитом ракет для систем ПВО Patriot, NASAMS и IRIS-T. Игнат уточнил, что запасы боеприпасов заканчиваются все быстрее из-за изнурительных российских обстрелов. По словам полковника, иногда Украине приходится просить у союзников по 5 – 10 ракет.

Какие интересные функции внедрили в лазер "Тризуб"?

Инженеры интегрировали в систему модуль донаведения на базе искусственного интеллекта, который автоматически захватывает цель и сопровождает ее без постоянного вмешательства оператора.

Также лазерный комплекс синхронизирован с радиолокационными станциями – это обеспечивает точное определение траектории полета дронов и сокращает время реакции системы, позволяя поражать цель с высокой точностью.

Лазерный луч бьет точно в цель, выводя из строя электронику или поджигая корпус БПЛА.

История создания "Тризуба"

Напомним, что первые упоминания о подобном вооружении появились еще в декабре 2024 года. Тогда об этом сообщил первый командующий Сил беспилотных систем Вадим Сухаревский. С тех пор конструкторы прошли путь от сырого концепта до полноценного боевого образца.

Уже в апреле 2025 года прошли первые испытания "Тризуба" в действии. Во время демонстрации "Тризуб" успешно поразил наземную мишень. Особое внимание привлекло испытание против оптоволоконного FPV-дрона. Тогда лазер смог мгновенно ослепить камеру аппарата. Это делает дрон абсолютно неуправляемым и враг теряет картинку и контроль над ситуацией.

Последние новости об украинском вооружении

8 мая впервые стало известно о сбитии украинскими перехватчиками P1-SUN нового типа российской угрозы – беспилотников "Гербера", которые несут на себе FPV-дроны. Компания SkyFall в комментарии 24 Канала заявила, что за одни сутки перехватчикам P1-SUN удалось обезвредить пять подобных российских аппаратов.

В Стамбуле недавно прошла выставка вооружения SAHA Expo 2026. Там также были представлены украинские производители, в частности Fire Point. Интересно, что там крылатая ракета "Фламинго" была представлена как дрон. Предположительно, предполагают специалисты, компания хочет выйти на международный рынок. На выставке продемонстрировали макет самой ракеты на пусковой установке-прицепе – это "демонстрирует ставку на дешевизну и простоту". Позже в Fire Point заметили, что так происходит, поскольку БпЛА имеют определенные льготы и регуляторные преимущества в украинском законодательстве, которых нет для ракет.

Заметим, сейчас на вооружении у Украины значительный арсенал дронов и ракет, которые способны долететь до Москвы, говорится о дронах "Январь", "Лютый" и FP-1 с дальностью до 2000 километров. В то же время крылатая ракета FP-5 "Фламинго" имеет дальность до 3000 километров, а загадочный дрон, о котором недавно упоминал президент Зеленский, способен преодолевать расстояние в 3000 километров.