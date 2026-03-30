Катастрофа: що значить для Америки втрата рідкісного літака E-3G Sentry

Іран ударив по літаку дальнього радіолокаційного виявлення E-3G Sentry, знищивши його. Це перша така втрата для США, і вона може стати катастрофічною на тлі загроз від Росії і Китаю.

Про це повідомляє Defense Express. Аналітики наголосили, що швидко оговтатися від утрати Америці не вдасться.

Як Іран знищив рідкісний літак E-3G Sentry та чим це загрожує США?

Іранці дісталися до американської авіабази Принц Султан у Саудівській Аравії. Вони спершу вдарили по дорогій радіолокаційній станції AN/TPY-2, яка і прикривала базу. А потім уразили сам літак ДРЛС. Також знищено повітряний дозаправник KC-135 Stratotanker.

Не ясно, чим саме били іранці. Це могли бути і далекобійні дрони, і ракети. Аналітики нагадали, що від балістичних загроз авіабазу прикривали THAAD і зенітно-ракетний комплекс Patriot.

Знищений ДРЛВ E-3 Sentry для США – це й справді катастрофічна втрата. Загалом у ВПС США наявно всього 16 таких літаків, з них у боєздатному стані одночасно знаходяться лише 8 одиниць. Перед початком операції "Епічна лють" американці притягнули на близький схід одразу 6 таких,

– ідеться в статті.

Знищений Іраном E-3G Sentry / Фото The Intel Frog

E-3G Sentry уже не виробляють серійно – це зупинили в 1992 році. Експлуатують ці літаки з 1977 року.

Зараз у ВПС США залишаються тільки 7 боєздатних E-3 Sentry. Для таких великих повітряних сил, як американські, це напрочуд мало. Адже країна збирається протистояти загрозі від Китаю та Росії.

Оскільки виготовити новий літак для заміни неможливо, США будуть швидко шукати заміну. Нею міг би стати E-7 Wedgetail від компанії Boeing. Власне, так і задумувалося, та програма буксує. Перші машини навряд чи зможуть поставити в 2027 році, як планували.

"Можна зробити припущення, що втрата E-3 Sentry змусить американців прискоритись з E-7 Wedgetail. Проте на наступні кілька років США залишаться без заміни для втраченого E-3 Sentry, що за умови невпинного зростання загрози з боку Китаю та Росії, дуже небезпечно", – підкреслили у Defense Express.

Коли завершиться операція США в Ірані?

Політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун у розмові з 24 Каналом заявив, що Трамп може повернутися до війни в Україні. Мова про те, що на Близькому Сході він фактично дістав ляпаса, тож хоче медійно переключити увагу на щось більш вигідне для себе.