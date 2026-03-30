Об этом сообщает Defense Express. Аналитики отметили, что быстро оправиться от потери Америке не удастся.

Как Иран уничтожил редкий самолет E-3G Sentry и чем это грозит США?

Иранцы добрались до американской авиабазы Принц Султан в Саудовской Аравии. Они сначала ударили по дорогой радиолокационной станции AN/TPY-2, которая и прикрывала базу. А потом поразили сам самолет ДРЛС. Также уничтожен воздушный дозаправщик KC-135 Stratotanker.

Не ясно, чем именно били иранцы. Это могли быть и дальнобойные дроны, и ракеты. Аналитики напомнили, что от баллистических угроз авиабазу прикрывали THAAD и зенитно-ракетный комплекс Patriot.

Уничтоженный ДРЛО E-3 Sentry для США – это действительно катастрофическая потеря. Всего в ВВС США имеется всего 16 таких самолетов, из них в боеспособном состоянии одновременно находятся только 8 единиц. Перед началом операции "Эпическая ярость" американцы привлекли на ближний восток сразу 6 таких,

– говорится в статье.

Уничтоженный Ираном E-3G Sentry / Фото The Intel Frog

E-3G Sentry уже не производят серийно – это остановили в 1992 году. Эксплуатируют эти самолеты с 1977 года.

Сейчас в ВВС США остаются только 7 боеспособных E-3 Sentry. Для таких крупных воздушных сил, как американские, это на удивление мало. Ведь страна собирается противостоять угрозе от Китая и России.

Поскольку изготовить новый самолет для замены невозможно, США будут быстро искать замену. Ею мог бы стать E-7 Wedgetail от компании Boeing. Собственно, так и задумывалось, и программа буксует. Первые машины вряд ли смогут поставить в 2027 году, как планировали.

"Можно сделать предположение, что потеря E-3 Sentry заставит американцев ускориться с E-7 Wedgetail. Однако на следующие несколько лет США останутся без замены для потерянного E-3 Sentry, что при условии непрерывного роста угрозы со стороны Китая и России, очень опасно", – подчеркнули в Defense Express.

Когда завершится операция США в Иране?

Политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун в разговоре с 24 Каналом заявил, что Трамп может вернуться к войне в Украине. Речь о том, что на Ближнем Востоке он фактически получил пощечину, поэтому хочет медийно переключить внимание на что-то более выгодное для себя.