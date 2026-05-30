Усі дуже ефективні: авіаексперт пояснив різницю між версіями літаків Gripen, які отримає Україна

Україна отримає від Швеції 16 літаків типу Gripen версії C/D від компанії Saab і ще 20 сучасніших одиниць E/F закупить у держави-партнера. Авіація буде надана разом з озброєнням до неї, зокрема ракетами Meteor.

Авіаційний експерт Костянтин Криволап в етері 24 Каналу пояснив, що є три покоління літаків Saab і всі вони ефективні, проте мають окрему специфіку.

Україна отримає Gripen: які їх переваги?

Перше покоління цих літаків Saab 39 A/B (одно і двомістні), яке було взято на озброєння Швецією у 1996 році, є максимально маневровим і випускалося до 2002 року. З того часу почався процес модифікації, з'явилась нова версія C/D (яку Україна може отримати вже цьогоріч) і виготовлення таких літаків тривало до 2015 року. Авіаексперт наголосив, що їх не варто розцінювати як застарілі, вони цілком сучасні.

Тоді, зі слів Криволапа, Швеція не була в НАТО і відповідно продавати ці літаки країнам Альянсу, не будучи в його складі, для неї було майже неможливо. Але шведи змогли це зробити, вони їх по лізингу відправили у Чехію. Ці літаки купила й Угорщина, країна у 2022 році проводила патрулювання в країнах Балтії й тоді показала реальні характеристики застосування з огляду на експлуатаційну надійність.

В процесі було залучено 80 людей і 4 літаки, але технічних спеціалістів всього 29. Для обслуговування літака, коли він приземлявся, треба було від 5 до 20 хвилин, аби його заправити, перевірити системи, відправити з новим військовим авіаспорядженням. Це показало суттєво інший підхід до організації експлуатації,

– озвучив Криволап.

Зі слів авіаексперта, цей літак вважається найдешевшим з огляду на витрати на його експлуатацію. 1 година вартує від 4 до 5 тисяч доларів, для порівняння у випадку з F-16 сума сягає 25 тисяч. Якщо F-16 було випущено вже орієнтовно 5 тисяч одиниць, то Saab Gripen – до 320.

Сучаснішу версію E/F Швеція почала виготовляти після 2015 року. А коли стала членом НАТО, низка держав захотіла придбати в неї від 15 до 20 одиниць. Зараз серед охочих і Україна. Однак на закупівлю передбачена черга.

Про відмінність концепції F-16 і Gripen

Україна отримає шведські Gripen після того, як вже освоїла американські F-16. Як зауважив авіаексперт, мовиться про різні ідеологічні платформи за своєю ідеологією. У випадку з США – глобальна логістика, дисципліна, опис всіх процесів. Шведська концепція передбачає інший підхід, коли все, що можна, треба робити на злітно-посадковій смузі або автобані, де ці літаки можуть сідати.

Їм вистачає 800 метрів, щоб зробити посадку, іноді – 600 залежно від того як багато ваги (озброєння) несуть на собі. Концепція така: виїжджають 2 людини на машині та повністю обслуговують літак. А якщо треба провести біль серйозні роботи – тоді це можливо зробити вже на заводі. Заміна двигуна на шведському літаку Saab відбувається протягом години,

– розповів Криволап.

Підсумовуючи, авіаційний експерт підкреслив, що отримання Україною літаків Saab 39 Gripen відкриваює абсолютно нові можливості. Адже вони здатні нести на собі широкий спектр озброєння: і те, яке виготовляє Європа, і те, що виробляється в США.

Українські пілоти проходять навчання на Gripen

Нагадаємо, очільник міністерства оборони Швеції Пол Йонсон повідомив, що триває процес навчання пілотів з України, а також техперсоналу на літаках Gripen, які наша держава планує отримати. Він також запевнив, що підготовка буде розширена і наголосив, що версія винищувачів C/D є сумісною з озброєнням AMRAAM, IRIS-T, далекобійними ракети Meteor.

Президент України також озвучив, що льотчики проводять тренувальні місії, здійснюється розширення необхідної інфраструктури для їхньої підготовки. Зі слів Зеленського, у грудні 2026 – січні 2027 років в Україну можуть бути надіслані перші винищувачі Gripen разом з пілотами.