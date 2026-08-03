Ліцензії на Patriot доведеться чекати: у США назвали терміни

США наразі не готові погодити Україні ліцензію на виробництво ракет для системи ППО Patriot. Переговорний процес триває, але прямого рішення до початку зими не очікують.

Про це повідомив постійний представник США при НАТО Метью Вітакер в ефірі Fox News.

Що відомо про заяву Вітакера?

Вітакер наголосив, що ракети PAC-3 для системи Patriot належать до озброєння, експорт якого суворо контролюють США.

Ми не дозволяємо нікому, окрім американських виробників, виготовляти їх,

– заявив Вітакер.

Вітакер повідомив, що США розглядають можливість спільного виробництва оборонної продукції разом з Україною та європейськими партнерами.

За його словами, це має допомогти розширити виробничі потужності та зміцнити обороноздатність України й країн Європи.

Дипломат зазначив, що сторони вже працюють над відповідними домовленостями.

Він нагадав, що ці питання обговорювали під час зустрічей із президентом Володимиром Зеленським, українською владою в Києві, а також із компаніями, які володіють необхідними технологіями.

Зараз найважливіше – якомога швидше забезпечити Україну засобами протиповітряної оборони, необхідними для проходження ще однієї зими. Це може бути як передача додаткових ракет від союзників, так і збільшення виробництва на наших підприємствах,

– наголосив Вітакер.