Авіаексперт вказав на нюанси ліцензії на виготовлення Patriot, яку має отримати Україна

Дональд Трамп заявив, що Україна отримає ліцензію на виробництво ракет до Patriot. Нещодавно таку можливість також отримала Німеччина, там планують до кінця 2026 року віддати першу партію озброєння.

Як зауважив 24 Каналу авіаексперт, офіцер Повітряних сил у резерві та директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський, сьогодні США розширюють свої спроможності, виготовляючи ракети за кордоном. Загалом передача ліцензій – розповсюджена практика.

До теми Україна незабаром отримає нову партію ракет для Patriot, але цього недостатньо, – Зеленський

Як швидко Україна може запустити виробництво?

Південна Корея випускає велику кількість номенклатурного озброєння, яке зовні схоже на американське, але має корейську назву. Тому передача ліцензії під виробництво – не новина.

Трамп слушно зауважив, що йому подобається, що це зброя для захисту, а не для наступу. Тому що політика Сполучених Штатів – це політика стримування, а не визволення. Це позитивний момент щодо можливої передачі нам ліцензії.

"Але водночас треба розібратися, що саме нам передадуть виробляти: чи кінцеву збірку, чи якісь елементи? І що передбачається під виробництвом, чи треба буде нам самим шукати обладнання? Можемо пригадати, скільки часу ми шукали місце під забудову заводу Rheinmetall. Тому треба максимально прискорити усі ці моменти", – підкреслив Анатолій Храпчинський.

Чи справді Україна може виготовляти Patriot: дивіться відео

Якщо Трамп говорив про "два-три місяці", то скоріш за все малося на увазі, що буде повністю передача і обладнання, і можливість швидкого розгортання заводу. Але не уточнили, що саме Україна буде виробляти. Адже у Patriot є пускова установка, командна машина, засіб радіолокації, машина завантаження.

Це велика номенклатура, яка виробляється на різних підприємствах. Наприклад, ракети PAC-3 виготовляють у підрозділі Lockheed Martin в Аризоні.

Які саме ракети може виготовити Україна?

Скоріш за все, мовилось про PAC-3, які допомагають нам перехоплювати і балістику, і надшвидкісні цілі. Але Трамп дуже багато чого каже, головне – щоб це було зроблено, бо зараз у нас колосальна нестача цих ракет.

"Ракети є в Європі. Нещодавно міністр оборони написав листа до сорока країн. Але кожна держава тримає мінімальний запас, який потрібен їй. Жоден політик не захоче віддавати запас, який є на балансі, бо це призведе до роззброєння країни", – пояснив авіаексперт.

Важливо! Радника Міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов заявив, що разом з ліцензією Україні передаватимуть всі технологічні карти виробничих процесів, контакти постачальників. На допомогу до нас приїдуть консультанти. Єдина проблема у тому, що все це може затягнутися на рік і більше. Навіть приблизні терміни назвати складно.

Також треба сказати про створення єдиної стратегії оборони Європи. Наприклад, в Іспанію сьогодні точно не прилетить "Іскандер". Відповідно, ця країна може продати нам свої запаси, а ми за програмою можемо закупити і забезпечити їх через певний час новими ракетами.

Підсумовуючи, авіаексперт пояснив, що кінцева збірка ракет не є найпроблемнішим місцем у реалізації цього проєкту. Є проблема створення двигунів, динамічних рулів та іншого високотехнологічного обладнання, яке потрібно масштабувати.